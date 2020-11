As autoridades policiais de Brasiléia estão tentando localizar o motorista de um caminhão modelo Mercedes Benz que se envolveu em um acidente com uma moto por volta das 16 horas deste domingo (2), onde resultou na morte do garupa e deixou o piloto em estado grave.

Segundo foi apurando, Rodrigo Barbosa Bispo (18), pilotava uma moto modelo Honda/Titan, rumo zona rural, quando colidiu contra a traseira de um caminhão que realizou uma manobra acessando um ramal localizado no km 8 da BR 317, (Estrada do Pacífico).

A moto que estaria em alta velocidade, não teve tempo de parar, ocasionando o forte impacto. Na garupa, estava o tio, Antônio José Nascimento de Lima, de 47 anos. Ambos sofreram ferimentos pelo corpo, principalmente no peito do lado esquerdo, o que ocasionou hemorragia interna em ambos.

Antonio ainda foi socorrido por uma equipe do SAMU e chegou com vida no hospital Raimundo Chaar em Brasiléia. Infelizmente, não resistiu aos ferimentos e foi a óbito devido a gravidade do ferimento no peito.

O jovem Rodrigo foi estabilizado e preparado para ser transferido à Capital, devido o seu estado de saúde que aspirava cuidados, pois os médicos suspeitavam de perfurações no pulmão. O corpo de Antonio foi levado ao necrotério e entregue aos familiares para os procedimentos.

O Boletim de Ocorrência foi feito pela Polícia Militar e entregue às autoridades para os procedimentos cabíveis.

