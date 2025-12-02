Já o empresário Júlio Ponce, da Laju Produtos de Limpeza, reforçou que ações como esta dão segurança e horizonte para quem deseja ingressar no comércio exterior. “Esse evento trouxe muito conhecimento dentro do que esperamos da exportação, especialmente para mercados vizinhos, como o Peru. O governo tem dado apoio e acompanhado nossos avanços, com cursos, orientações e o trabalho. Não é um processo que acontece da noite para o dia, mas tudo o que estamos aprendendo aqui nos prepara para crescer. Isso agrega demais para acessar o mercado externo.”
Extra
Vereador apresenta PL que garante isenção da tarifa de ônibus para pacientes oncológicos em tratamento
O vereador João Paulo apresentou, durante sessão de terça-feira, 2, na Câmara Municipal de Rio Branco, um projeto de lei que propõe isenção total da tarifa do transporte público municipal para pacientes oncológicos de baixa renda em tratamento ativo. A iniciativa busca facilitar o deslocamento de pessoas que dependem de atendimento contínuo na rede de saúde, especialmente aquelas residentes em regiões mais afastadas da capital.
A proposta estabelece que o benefício será concedido por meio de um cartão magnético personalizado e intransferível, emitido pelo Poder Executivo Municipal. Terão direito ao passe livre os pacientes inscritos no CadÚnico ou em programas sociais do governo federal, desde que apresentem laudo médico atualizado, com validade de até seis meses, comprovando tratamento quimioterápico, radioterápico, imunoterápico ou hormonioterápico.
De acordo com o texto, considera-se tratamento ativo o período compreendido entre o diagnóstico e a alta médica, conforme regulamentação específica a ser estabelecida pelo Município. A documentação deverá ser apresentada ao órgão municipal competente, responsável pela análise e emissão do cartão.
Durante sua fala, o vereador destacou que a medida atende uma demanda que se repete entre as famílias mais vulneráveis. “O deslocamento frequente para consultas e sessões é uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos pacientes. A proposta busca diminuir esse impacto e garantir mais segurança para quem já vive uma rotina de tratamento rígido e desgastante”, afirmou João Paulo.
O parlamentar acrescentou que a isenção da tarifa pode contribuir para que pacientes não interrompam o acompanhamento médico. “Estamos tratando de uma política pública que pode fazer diferença real na vida de quem mora longe dos centros de atendimento e depende exclusivamente do transporte coletivo”, disse.
Comentários
Extra
Governo capacita empresários, profissionais e estudantes do Acre para comércio exterior
Para fortalecer o ambiente de negócios e preparar o Acre para competir com mais força no mercado internacional, o governo do Estado, por meio da Secretaria de Indústria, Ciência e Tecnologia (Seict) e a Agência de Negócios (Anac), realizou nesta terça-feira, 2, no auditório da Federação das Indústrias (Fieac), em Rio Branco, o curso Comércio Exterior — Importação e Exportação. A atividade foi realizada de forma gratuita e contou com diversas palestras da área.
A ação, promovida em parceria com a Fieac e com o Fórum Empresarial de Inovação e Desenvolvimento do Acre, congregou dezenas de empreendedores, trabalhadores da área, estudantes de diversas instituições de ensino superior, servidores do Estado e representantes dos mais variados segmentos produtivos que buscaram se qualificar para atuar no mercado global, ampliando competitividade do mercado local nos países e abrindo novas rotas de oportunidades.
Titular da Seict, Assurbanípal Mesquita destacou que o Acre vive um ciclo de crescimento consistente, com avanço da pauta exportadora. “Fomos o estado que mais cresceu em termos de PIB [Produto Interno Bruto] nos últimos anos. Esse cenário nos leva ao desafio de formar capital humano para sustentar esse processo. A integração político-institucional avança, a Rota Quadrante Rondon consolida nossa posição estratégica e, agora, qualificamos para fortalecer ainda mais esse ambiente que o Acre está criando. Este curso é o pontapé inicial de uma agenda contínua”, disse.
A presidente da Anac, Waleska Bezerra, ressaltou a crescente participação dos empresários locais em agendas internacionais. “O evento reuniu empreendedores e profissionais que se prepararam para expandir seus negócios e aproveitar novas oportunidades no mercado internacional. O conteúdo apresentado trouxe orientações práticas e atualizadas. A participação ativa de todos mostra que estamos construindo um ambiente cada vez mais preparado, competitivo e pronto para crescer. Seguimos firmes na missão de impulsionar o desenvolvimento do Acre”, pontuou ela.
Responsável pela ministração do conteúdo, o especialista em comércio internacional e palestrante Rafael Lopes contextualizou a importância da qualificação técnica para quem deseja atuar no setor. “Abordamos temas como a habilitação no Syscomex, processos de importação e exportação, regimes especiais, atuação profissional e estratégias para que empresas acreanas possam competir no mercado global. Informação sólida é o primeiro passo para internacionalizar negócios e atrair investimentos. O governo acreano está de parabéns por ter uma visão tão importante como essa.”
Fabrícia Alves, gerente de vendas da empresa Bebidas Quinari, avaliou positivamente a iniciativa. Para ela, é essencial que os empreendimentos de todo o estado estejam preparados para a internacionalização, o que ocasiona o aumento de demanda e de vagas de emprego. “Achei os conteúdos muito interessantes. Estamos no processo inicial de exportação e ainda temos muitas dúvidas. O curso esclareceu pontos essenciais e ajudou muito nesse momento. Vai acrescentar tanto no meu know-how profissional quanto no desenvolvimento da nossa empresa. Foi ótimo”.
Comentários
Extra
Prefeitura inicia tratativas com diretoria do Rio Branco F. C. para revitalização do Centro da cidade
Comentários
Extra
Programa ‘Desperte a Liderança’ promove em Brasileia evento com coronel André Batista, caveira do Bope-RJ
O governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Governo (Segov), vai realizar mais uma edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você, desta vez em Brasileia. O evento será realizado na próxima sexta-feira, 5, no Centro Cultural Sebastião Dantas, a partir das 18 horas, e contará com a presença do coronel da reserva da Policia Militar do Estado do Rio de Janeiro, André Batista, referência nacional em operações especiais e liderança sob pressão.
Reconhecido por sua trajetória no Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) fluminense, André Batista é também coautor dos livros Elite da Tropa I e II, que deram origem ao filme Tropa de Elite, para o qual sua atuação na corporação inspirou o personagem Sargento Matias, principal parceiro do famoso Capitão Nascimento, interpretado no filme pelo premiado ator Wagner Moura.
A experiência do coronel André Batista em operações de alta complexidade, incluindo o resgate de reféns no sequestro do ônibus 174, no Rio de Janeiro, transformou-se em metodologia e treinamentos aplicados em todo o país.
Mestre em Gestão pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), MBA em Gerenciamento de Projetos, pós-graduado em Segurança Pública e Inteligência Estratégica pela Escola Superior de Guerra, Batista ministrará no Acre a palestra Liderança: Ações sob Pressão, trazendo técnicas, relatos reais e reflexões sobre determinação, foco, preparo emocional e disciplina, competências essenciais para lideranças eficientes.
Os ajustes finais para o evento foram definidos em reunião virtual preparatória realizada entre o secretário de Governo, Luiz Calixto, André Batista e respectivas equipes, que discutiram a estrutura, o público-alvo e os conteúdos centrais da programação. Na ocasião, o coronel também detalhou a proposta da palestra.
“Liderança é uma construção baseada em atitudes, propósito e disciplina. O tema Liderança: Ações sob Pressão reflete desafios reais do dia a dia. Levo experiências e ferramentas práticas para ajudar cada participante a descobrir e potencializar a liderança que já existe dentro de si”, disse.
André Batista afirmou ainda que a expectativa para o encontro é extremamente positiva: “Será um momento especial. Acredito profundamente que todos nós carregamos uma liderança em potencial e meu objetivo é mostrar caminhos práticos para que as pessoas descubram essa força, mesmo nos momentos mais difíceis. Estou ansioso para conhecer o público de Brasileia e viver essa troca”.
O secretário Luiz Calixto destacou que o programa segue em expansão e amplia o diálogo entre governo e sociedade, fortalecendo a gestão participativa e o espírito de cooperação, cumprido importante papel de desenvolvimento humano em todas as regiões do estado.
“Esse programa tem um papel estratégico na formação de novas lideranças. Estamos levando conhecimento, motivação e ferramentas práticas para quem atua diretamente no desenvolvimento do Acre. A presença do coronel André Batista confirma o compromisso do governo em oferecer conteúdo de alto nível à população”, afirmou o secretário.
Esta edição do programa Desperte a Liderança que Existe em Você em Brasileia sucede a vinda de Hortência a Sena Madureira, e de Zico a Rio Branco, além de outras duas edições em bairros distintos da capital. A expectativa, segundo Calixto, é de ampla participação de moradores de toda a região do Alto Acre, incluindo Epitaciolândia, Xapuri, Assis Brasil e Capixaba.
“Será mais uma oportunidade de interação, aprendizado e inspiração para gestores, trabalhadores, políticos, membros de igrejas e lideranças comunitárias da regional”, avaliou o secretário.
O programa tem como objetivo fortalecer lideranças em todo o Acre, oferecendo formação prática e inspiradora para gestores públicos, servidores, lideranças comunitárias e cidadãos em geral. A iniciativa busca promover autoconhecimento, desenvolvimento de habilidades de liderança, tomada de decisão, foco, disciplina e preparo emocional, estimulando o surgimento de novos líderes capazes de transformar seus ambientes de atuação.
A entrada é gratuita e aberta ao público.
Você precisa fazer login para comentar.