Prefeitura beneficia centenas de pessoas com interligação dos ramais São Sebastião ao Filipinas

A Prefeitura de Epitaciolândia, está recuperando vários ramais do outro lado do Rio acre, no seringal Porongaba, nesta sexta dia 28/05, o Prefeito Sérgio Lopes foi ver de perto os serviços realizados pela Secretaria de Obras, comandada pelo Secretário Francisco Frota.

Na primeira fase, foi concluído os serviços de reabertura com trator de esteira no trecho que compreende da Comunidade São Sebastião ao Ramal da Filipinas, com isso, beneficiando centenas de pessoas, logo após os serviços de reabertura será feito o patrolamento e empiçarramento nos locais de ladeiras e pontos de baixadas, e será colocado bueiros para escoar a água no período das chuvas.

O Prefeito Sérgio Lopes disse que a partir de agora os serviços de recuperação de ramais não param. “Estamos aqui junto com a comunidade acompanhando os serviços, vamos aproveitar cada dia de verão, para recuperar o maior número de ramais, pois sabemos das dificuldades dos nossos moradores e necessidade de se locomover e escoar suas produções.” Pontuou o prefeito.