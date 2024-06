Prefeitura avança com iluminação de LED em vários Bairros de Epitaciolândia

A prefeitura de Epitaciolândia avança com a instalação de iluminação pública em vários bairros, o material usado é de alta qualidade com luminárias de led de 150 watts deixando as ruas bem iluminadas.

O prefeito Sérgio Lopes informou que todo o material está sendo comprado com recursos próprios (RP) e visa atender todos os bairros que ainda n]ao tem iluminação e ainda realizar a manutenção nos locais que por ventura apresentem problemas.

“Nós investimos muita no setor de iluminação pública em nossa gestão, primeiro compramos um caminhão com braço hidráulico para atender as demandas, antes a prefeitura pagava um valor alto com aluguel de um caminhão, além disso estamos colocando luminárias de qualidade para garantir ruas bem iluminadas para todos, estamos avançando cada dia mais na melhoria da infraestrutura de nossa querida Epitaciolândia. “Frisou Lopes.

Segundo a Secretária de Obras Hiamar Pinheiro todos os Bairros já estão sendo atendidos.

“O prefeito Sérgio Lopes nos repassou essa missão e estamos fazendo a manutenção onde tem luminárias com problemas e instalando novas em vários Bairros, um exemplo é o Bairro Liberdade próximo ao cemitério que foi totalmente iluminado, além do bairro colocamos também em alguns pontos onde é cobrada a taxa de iluminação pública, estamos avançando sempre para garantir uma cidade bem iluminada. ” Pontuou a secretária.

