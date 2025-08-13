Governadora em exercício, Mailza recebe diretoria do Conselho Estadual de Assistência Social e reforça compromisso com fortalecimento do SUAS

A governadora em exercício e secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Mailza Assis, recebeu nesta terça-feira, 12, membros da diretoria do Conselho Estadual de Assistência Social do Acre (CEAS/AC). O encontro reforçou o diálogo e a parceria entre o governo e o colegiado, com foco na valorização e no fortalecimento da política de assistência social no estado.

Participaram da reunião o presidente do CEAS, Gabriel Gelpke, a vice-presidente, Ivanete Rodrigues, a secretária executiva, Adeni Neves, e a chefe de gabinete da Secretaria de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH), Sandra Amorim.

Entre os temas discutidos, esteve o pedido de apoio para a atualização da Lei do CEAS, alinhada ao Sistema Único de Assistência Social (SUAS). “Se essa atualização for concretizada será um avanço, a última atualização ocorreu em 2020, muita coisa de lá pra cá mudou, do ponto de vista legislativo”, afirmou Gelpke.

Outro ponto da pauta foi a organização da 14ª Conferência Estadual de Assistência Social, marcada para os dias 22 e 23 de outubro, no auditório da Unimeta, em Rio Branco. O evento contará com a presença do secretário nacional de Assistência Social, André Quintão, do presidente do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS), Edgilson Tavares, e do conselheiro Paulo Henrique Souza.

Também foi discutida a possibilidade de realização de uma sessão solene na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) em homenagem aos 20 anos do SUAS, atendendo a proposta do Conselho Nacional.

Mailza reafirmou seu apoio às ações do CEAS. “O trabalho integrado com o Conselho é fundamental para avançarmos na construção de políticas públicas de proteção social que cheguem a quem mais precisa. Estou à disposição para contribuir em todas as frentes,” destacou.

O encontro também abordou a previsão orçamentária necessária para a realização das etapas estadual e nacional da conferência.

