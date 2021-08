Prefeito Jerry Correia anuncia realização do desfile de 7 de setembro

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia, anunciou que a Prefeitura irá promover a Semana da Pátria, com a realização de atividades esportivas, eventos culturais e o tradicional desfile cívico/militar. A Comissão Municipal de Eventos Públicos, criada na atual gestão, já está com quase toda programação definida e em breve divulgará para toda a população.

Entre as atividades confirmadas estão a realização de competições esportivas com a participação de atletas dos países vizinhos e municípios do Alto Acre. Está confirmado ainda a realização do evento religioso Encontro de Adoradores, com o envolvimentos das igrejas locais. Também serão resgatadas duas importantes atividades esportivas que foram desprezadas pelas últimas gestões. São elas: a Prova de Ciclismo do Pacífico e a Maratona Internacional da Integração. A comissão também confirmou a realização do tradicional desfile cívico e show cultural com artistas locais e convidados.

“Estamos na bandeira verde e temos segurança sanitária para realizar este importante evento. Já vacinamos mais de 7 mil pessoas, em uma população contabilizada pelo IBGE de 7.300 habitantes. É possível promover a Semana da Pátria com atividades esportivas e culturais sem colocar em risco a saúde da população. Praticamente todos os adultos de Assis Brasil já foram vacinados com as duas doses da vacina. Graças a Deus é possível retomar as atividades públicas, mas ainda com medidas de segurança necessárias”, disse o prefeito.

Já na próxima sexta-feira, dia 20, a Prefeitura de Assis Brasil realiza a abertura oficial do Campeonato Municipal de Futsal, o qual não era promovido há 8 anos. No dia 1 de setembro começa a programação oficial da Semana da Pátria em Assis Brasil.