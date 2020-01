SECOM/Brasiléia

A Prefeita Fernanda Hassem, e os Secretários Carlinhos do Pelado da Obras e Nevisson Tavares do Planejamento, estiveram reunidos nesta quarta-feira 22, com a equipe do DEPASA- Filogônio Cassiano Chefe de departamento, Enoque Pereira Diretor Operacional, Antônio Lima Engenheiro e Karllos Barros Assessor, participou ainda da reunião o vereador Zé Gabrielle.

Após agenda da Prefeita Fernanda Hassem em Rio Branco no dia 16 de janeiro, onde se reuniu com o presidente do Depasa, Josenil Costa e equipe técnica da instituição, para firmar parcerias e melhorias de abastecimento de água para o município de Brasiléia, além de solicitar a implantação da rede de abastecimento de água para o Bairro Nazaré.

A equipe do DEPASA juntamente com a Equipe da Prefeitura de Brasiléia, estiveram visitando a ETA – Estação de Tratamento de água, falando da expansão de abastecimento, e de novas adutoras de água tratada, bem como o aumento de captação vinda do rio Acre. Além de visitar o Bairro Nazaré, atendendo uma solicitação da Prefeita Fernanda Hassem, que fez ao presidente do Depasa, para a implantação de rede abastecimento de água para as famílias daquela localidade, que desde o início da gestão da Prefeita Fernanda Hassem, foi instalado quatro caixas d’água de 5000 litros para atender os moradores com abastecimento de água, que é realizado três vezes por semana pelo carro Pipa da Prefeitura de Brasiléia.

Antônio Lima engenheiro Civil do DEPASA, destacou que será realizado uma melhoria no abastecimento de água no Município. “A ampliação da ETA de Brasiléia tem previsão de ser concluída agora no exercício de 2020, vamos trabalhar para melhoramento do terreno, evitar a erosão que tem causado problemas no abastecimento em alguns bairros da cidade. Conforme solicitação da Prefeita, visitamos o Bairro Nazaré e vamos realizar o levantamento da área, construirmos um projeto e buscarmos recursos para a implantação da rede no bairro” finalizou.

Comentários