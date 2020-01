O deputado Antônio Pedro (DEM) reuniu-se na quarta-feira, 22, com representantes do Departamento de Estradas e Rodagens, Infraestrutura Hidroviária e Aeroviária do Acre (Deracre). Na oportunidade, o parlamentar cobrou do órgão melhorias nos ramais do São José, Equador e Vai Quem Quer, todos localizados em Xapuri.

O democrata relata que os produtores rurais estão tendo dificuldades em fazer o escoamento da produção. “As condições de trafegabilidade estão péssimas e os nossos agricultores estão pedindo socorro, pois, esse problema coloca em risco o trabalho e a sobrevivência deles. Algo precisa ser feito o mais rápido possível”, disse.

Antônio Pedro ressalta ainda a dificuldade das crianças chegarem a escola. “Sem estrada, os pais não têm condições de levar seus filhos à escola. Inaceitável que esses estudantes faltem aula devido a péssima trafegabilidade dos ramais. Não podemos tirar deles o direito de estudar, portanto, peço que os órgãos responsáveis se sensibilizem com aquelas famílias e os ajudem”, finalizou.

