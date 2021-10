Prefeita Fernanda Hassem realiza comemoração pelo Dia do Idoso

A Prefeitura de Brasiléia, através da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou na tarde de sexta-feira, 01, comemoração em homenagem ao dia do idoso.

A programação aconteceu na quadra do bairro Ferreira Silva e reuniu dezenas de idosos de Brasiléia.

A atividade foi recheada de atrações, como concurso de dança, sorteio de prêmios, distribuição de lanche e muita animação por parte da melhor idade.

Participaram os secretários Djahilson Américo, de Assistência Social e equipe, Christiane Araújo, secretária de Comunicação, Suly Guimarães, economista Nevisson Tavares, equipes do centro de Convivência do Idoso e da saúde municipal, além dos familiares dos idosos que prestigiaram o evento, que foi animado ao som de Raimundo dos Teclados e Clóvis.

Para Maria Teixeira, de 72 anos de idade, o momento foi de confraternização e alegria. ” Devido a pandemia as nossas atividades foram suspensas, para nossa segurança e saúde. É uma felicidade estar aqui hoje reencontrando os amigos do Centro do idoso e comemorando nosso dia, estamos muito felizes pela lembrança da Prefeita Fernanda Hassem em nos homenagear”, afirmou.

De acordo com o Secretário de Assistência Social, Djahilson Américo, a equipe se empenhou em proporcionar uma festa animada e com diversas atrações. ” A equipe da Prefeitura de Brasiléia não mediu esforços para realizar uma homenagem do jeito que nossos idosos merecem, com muita dança, concurso, sorteios. Foi uma tarde de lazer muito gratificante ao lado deles”, finalizou.