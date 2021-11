Pontes que ligam Bolívia ao Acre são liberadas após reunião com autoridades de Pando

Após quase 12 horas bloqueadas, as pontes que ligam a cidade de Cobija, capital do estado boliviano de Pando, as cidades de Brasiléia e Epitaciolândia, foram liberadas no início da noite desta quarta-feira, dia 10.

O protesto que teve início do dia encabeçado pelos sindicatos dos mototaxistas e associações de moradores. O bloqueio foi comunicado às autoridades do lado brasileiro, afim de pressionar o congelamento dos preços da carne e da cesta básica, além de outros produtos alimentícios.

Boa parte dos produtos adquiridos para alimentação dos moradores de Cobija, são comprados nas cidades brasileiras vizinhas. Com o advento da pandemia, muitos desses produtos teve seu aumento repassado para o consumidor final.

Fato esse que motivou o protesto dentro da cidade e nos acessos às pontes pelo lado boliviano. Não informado ainda, o teor dos acordos realizado na parte alta da cidade de Cobija, onde aconteceu uma reunião entre os organizadores e autoridades de Pando.

Mais informações a qualquer momento a partir desta quinta-feira, dia 11.