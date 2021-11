Prefeitura de Brasiléia entrega Kits de alimentação Escolar e realiza atividade Novembro Azul no km 68

A prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem, esteve na manhã desta quarta-feira (10) na escola Francisco Germano, localizada no km 68, onde participou da entrega de Alimentação Escolar, para os pais e responsáveis de alunos matriculados na escola.

Hoje foi o terceiro dia de distribuição, que começou na última segunda-feira (8) e vai atender a todos os alunos da rede municipal de Ensino, com um total de 3.200 kits.

Em alusão ao Novembro Azul, foi realizadola também, palestra sobre a saúde do homem, testes rápidos de hepatites B, C e Sífilis, vacinação contra Covid-19 e pesagem do bolsa família.

A prefeita Fernanda Hassem falou a respeito das duas ações. “Estamos aqui no km 68, na escola Francisco Germano, Juntamente com as equipes da saúde e educação, aproveitamos para oferecer os serviços também do Novembro Azul. iniciamos a entrega de mais de 3 mil kit de alimentos para os alunos da rede municipal, é uma prestação de contas dos serviços públicos. Sabemos que o governo federal repassa apenas 36 centavos por aluno, com a alta no preço dos alimentos, é justo pegarmos aquilo que é público e devolvemos para a população”.

Dona Lurdes Germano, avó de dois estudantes, fala da importância desses alimentos para todas as crianças. “É muito importante que todas as crianças recebam esse kit de alimentação, é importante para ajudar no desenvolvimento deles, é também um incentivo à mais e principalmente um direito deles”, falou.

Estiveram presentes, a secretária municipal de Educação, Francisca Oliveira, Secretário municipal de Saúde, Joãozinho Melo, gestor da escola Francisco Germano, Geomar Bernades, equipe da saúde do km 68, pais, alunos e professores da escola.