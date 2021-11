Sem acordo: Bloqueios de pontes poderão acontecer novamente no lado boliviano

Depois de algumas horas desta quarta-feira, dia 10, os bolivianos da cidade de Cobija, bloquearam as pontes que ligam Cobija à Brasiléia e Epitaciolândia. No final do dia, as mesmas foram liberadas enquanto acontecia uma reunião na Câmara Municipal.

O motivo como foi noticiado, seria os aumentos do preço da carne e da cesta básica, além de outros produtos de primeira necessidade. Reclamam que em alguns estabelecimentos, o valor está acima do oferecido no lado brasileiro, que já é considerado alto.

Durante a reunião que durou algumas horas, foi informado que não houve uma acordo entre as partes, o que podem retornar aos bloqueios de ruas da cidade de Cobija, além das pontes que dão acesso à Brasiléia e Epitaciolândia.

Destacam que, entre 70% e 80% do alimento que abastece Cobija, são adquiridos no lado brasileiro. Soma-se aí, a passagem do combustível que passa pelo Peru, entrando pelo Acre (Assis Brasil – Brasiléia – Epitaciolândia), devido o estado de Pando não ter estradas de acesso ao centro do País.

Por enquanto, estão permitindo a passagem de pessoas a pé para ambos os lados. Se caso retornem os bloqueios, não se tem data para a liberação até que seja encontrado um acordo em relação aos preços e uma das exigências, seria o tabelamento dos preços.

Já os açougueiros através de sua associação, pedem segurança e garantias para que possam trabalhar e dizem que eles estariam vendendo a carne mantendo os preços que foram estabelecidos através do respectivo estudo de custos.

Mais informações a qualquer momento.