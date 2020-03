Preso há cinco dias, o policial penal Quenison Silva de Souza, de 39 anos, deu entrada no Hospital de Saúde Mental do Acre (Hosmac) na última sexta (13).

Em ofício destinado à Justiça, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) justifica a internação do policial apenas por “necessidades psicológicas”, sem detalhar.

A reportagem também teve acesso ao estudo psicossocial do policial que foi pedido pela Justiça. O relatório, assinado por uma psicóloga do Tribunal de Justiça, diz que Souza estava consciente, mas ainda muito abalado com tudo o que aconteceu.

“Apresentou-se ainda movido de muita comoção, com choro fácil e estado emocional ainda abalado, porém, não foi impedimento para narrar fatos do ocorrido, assim como fatos de sua vida familiar. O custodiado não apresentou ainda comportamento que indicasse transtorno psiquiátrico ou ainda estar sob efeito de substância entorpecente”, destaca o documento.

Todas as discussões eram movidas por ciúmes, segundo consta no processo. “Seus sentimentos são de intensa dor e arrependimento no que diz respeito ao ocorrido. Se sente culpado e em extrema vergonha perante sua família e seus amigos. Não consegue aceitar que uma tragédia como essa teve sua pessoa como responsável, pois sempre foi muito responsável com sua arma e com suas obrigações de esposa e pai de família”, relatou o policial também durante a conversa com a psicóloga.