Policiais e civis escapam de grave acidente com viatura no bairro Vila Ivonete, sem feridos graves

Um grave acidente envolvendo uma viatura da Polícia Militar e um veículo Gol ocorreu na noite desta segunda-feira (30), no cruzamento das ruas Francisco Neri com Alberto Assad, no conjunto Solar, bairro Vila Ivonete, em Rio Branco (AC).

A colisão, que resultou no capotamento da viatura com três policiais a bordo, foi tão violenta que o veículo policial tombou, parando apenas ao colidir com o muro de uma residência. Os policiais envolvidos no acidente foram identificados como Pedro Carvalho dos Santos, Pedro Henrique Silva e Evaristo Leão de Souza.

Segundo informações iniciais, testemunhas relataram que o Gol preto, conduzido por Wilian Bezerra, de 24 anos, trafegava pela rua Alberto Assad e teria invadido a preferência, causando a colisão. No entanto, imagens de câmeras de segurança de uma residência no local mostraram o contrário: a viatura teria invadido a preferência ao não perceber a aproximação do Gol.

No Gol, além de Wilian Bezerra, estava sua esposa, Andréia Vale, de 32 anos. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e quatro ambulâncias, incluindo uma de suporte avançado, chegaram ao local para prestar socorro às vítimas. Equipes do Corpo de Bombeiros também foram chamadas para auxiliar no resgate.

As vítimas, que apresentavam várias escoriações, foram estabilizadas e encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Apesar da gravidade do acidente, todos os envolvidos foram levados para o setor de traumatologia em estado de saúde estável.

A área foi isolada por policiais do Batalhão de Trânsito, que aguardam o resultado da perícia para determinar as causas e os responsáveis pelo acidente.

