PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO 

A Prefeitura de Xapuri reuniu cargos terceirizados para pedir apoio ao candidato do PT. Com o respaldo do prefeito Ubiracy Vasconcelos, o secretário de Obras, Josué Pereira, convocou todos os funcionários terceirizados da empresa Global para uma reunião. Inicialmente, parecia que o encontro seria voltado a assuntos de trabalho, mas, para surpresa dos presentes, a reunião contou com a participação dos candidatos a prefeito, Erivelton Soares, e a vice, Padre Antônio.

O clima foi tenso, com discursos que revelaram um explícito abuso de poder. Durante sua fala, Erivelton Soares afirmou: “Eu tenho dois contratos. Se isso aqui der errado, volto para o SINTEAC e continuo na sala de aula. O Padre Antônio continua na igreja sendo padre. E vocês? Vocês vão para a rua.”

Em seguida, o secretário de Obras, Josué Pereira, tomou a palavra e surpreendeu ainda mais os funcionários ao dizer: “Provou do meu pirão vai ter que provar do meu cinturão”. Essa declaração chocou os presentes, que não esperavam ser expostos a uma situação como essa.

Um detalhe interessante é que, no convite, foi utilizado o nome do dono da empresa Global, o Sr. Elder Santana. No entanto, diferentemente do que foi anunciado, o proprietário não participou da reunião.

