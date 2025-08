Prefeitura Municipal de Assis Brasil – AVISO DE LICITAÇÃO

A educação é uma prática social, política e cultural que vai além do ambiente escolar, envolvendo a formação integral do indivíduo e a transformação da sociedade. Ela é um direito fundamental e um processo contínuo de aprendizagem que ocorre em diversos espaços e contextos.

É com esse pensamento que a gestão municipal de Rio Branco tem inovado e revolucionado a forma de fazer educação e uma das ferramentas para isso é o programa MenteInovadora, desenvolvido pela Mind Lab, que se refere à capacidade de pensar de forma criativa, original e com soluções novas para problemas.

Como forma de reconhecer o impacto de quem transforma a educação pública no Brasil, foi realizado nesta quinta-feira (31), em São Paulo, o evento Mind Lab – Acreditadores, onde a rede municipal de Rio Branco foi reconhecida por diversas iniciativas que promovem o desenvolvimento da educação no município, entre elas a aplicação do Programa MenteInovadora nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

A iniciativa promove o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais por meio de jogos de raciocínio, mediação pedagógica e formação continuada de educadores.

“Nós estamos muito felizes por termos sido classificados em segundo lugar no IDEB, em nível nacional, e isso graças a todo o trabalho que nossa equipe vem fazendo. A interação entre família e escola e, principalmente, por causa do Mind Lab, que é exatamente o programa que trouxe para a gente essa interação entre família e escola. Como professor de matemática, eu sempre soube que nunca tínhamos mais de 30% dos alunos que gostavam de matemática. Neste momento, chegamos na sala de aula e perguntamos: quem gosta de matemática? Incrível, mas quase 100% das crianças respondem da mesma forma. Isso para mim é fundamental como professor de matemática, que viveu por mais de 30 anos dentro da sala de aula”, afirmou o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom.

A iniciativa marca o início de um novo ciclo da Mind Lab, que reafirma seu compromisso com a construção de soluções de impacto social por meio de parcerias público-privadas e programas educacionais que transformam realidades. Mais do que apresentar resultados, a Mind Lab quer dar voz a quem vive, na prática, a transformação da educação pública. Por isso, o evento homenageou redes municipais que se destacaram pela gestão educacional inovadora e pelos avanços alcançados com a implementação dos programas da Mind Lab.

“A gente percebe que os alunos, através dessa ferramenta da MenteInovadora, desenvolvendo o raciocínio lógico, passaram a ter um gosto maior pela matemática, tanto que nosso resultado foi excelente no IDEB de 2023, ano em que iniciamos todo o processo de aplicação dessa ferramenta, da MenteInovadora, Mind Lab. Percebemos que eles passaram a gostar muito mais da matemática, através dos jogos, interagindo, inclusive, com as famílias. Vimos também, através das famílias, que a parte socioemocional, com as famílias indo à escola e interagindo com seus filhos por meio dos jogos, envolveu de forma socioemocional toda essa família”, explicou Alysson Bestene, secretário municipal de Educação.

A premiação celebra não apenas os resultados alcançados, mas também o impacto cotidiano vivenciado por professores, alunos e famílias.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários