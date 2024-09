Polícia Civil do Acre participa de Workshop sobre armamentos

A participação nesse evento reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a modernização e o aprimoramento de suas atividades operacionais, garantindo maior segurança à população do estado.

A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio do Departamento de Polícia da Capital e Interior (DPCI), participou, na última quarta-feira, 25, de um workshop especializado, promovido pela empresa Fire Eagle. O evento, realizada na academia da Polícia Civil do Estado de Rondonia, teve como objetivo apresentar novas tecnologias e armamentos avançados para reforçar o trabalho das forças de segurança.

O diretor do DPCI, Dr. Pedro Paulo Buzolin, esteve à frente da delegação, acompanhado por três agentes da Polícia Civil. A equipe participou das apresentações técnicas, seguidas de testes praticos, onde puderam conhecer e manusear os equipamentos mais modernos oferecidos pela indústria de armamentos.

Segundo Buzolin, a participação da PCAC em eventos como esse é crucial para manter a instituição atualizada com as melhores práticas e tecnologias do mercado. “Estamos sempre em busca de melhorias e de ampliar nosso conhecimento sobre novas tecnologias. Esse tipo de workshop nos proporciona uma visão mais ampla no que há de mais moderno em armamentos e táticas operacionais, o que reflete diretamente no aprimoramento do nosso trabalho no combate ao crime”, afirmou o delegado.

O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, Dr. Henrique Maciel, também destacou a importância de eventos como esse para a modernização da instituição. “Estamos continuamente investindo na modernização dos equipamentos e armamentos da Polícia Civil, buscando o que há de mais avançado no mercado para garantir a segurança dos nossos policiais e, consequentemente, da população. Participações como essa nos permitem tomar decisões embasadas para futuras aquisições e modernizações, fortalecendo nossa capacidade de resposta frente às demandas da sociedade”, enfatizou Maciel.

Entre os armamentos apresentados, destacaram-se as carabinas nos calibres 9 milímetros e 5.56, reconhecidas por sua eficiência e precisão e supressores. A participação nesse evento reforça o compromisso da Polícia Civil do Acre com a modernização e o aprimoramento de suas atividades operacionais, garantindo maior segurança à população do estado.

