Polícia Civil do Acre cumpre mandados e prende suspeito de liderar esquema de estelionato em Rio Branco
Em uma ação conjunta da Delegacia-Geral de Tarauacá com o Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), a Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, nesta sexta-feira, 20, três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em Rio Branco, em desfavor de E.C.M., investigado por liderar um grupo criminoso especializado em estelionato.
De acordo com as investigações, o suspeito coordenava um esquema fraudulento que tinha como alvo pessoas sem margem de crédito disponível. O grupo atuava por meio de terceiros que entravam em contato com as vítimas oferecendo a intermediação de empréstimos. Após a liberação do valor, as vítimas eram obrigadas a repassar parte do montante ao grupo criminoso. Além disso, o investigado também é suspeito de aplicar fraudes contra aposentados.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos documentos com assinaturas relacionadas a empréstimos fraudulentos, veículos, celulares televisores, além de uma pequena quantidade de entorpecentes, reforçando os indícios de materialidade do crime.
As apurações começaram em 2025, quando uma das vítimas procurou a Delegacia de Tarauacá para registrar boletim de ocorrência. No decorrer da investigação preliminar, a autoridade policial identificou que não se tratava de um caso isolado, mas de uma prática reiterada e estruturada.
O delegado José Ronério, responsável pelas investigações, destacou a complexidade do caso. “Trata-se de uma investigação complexa que apura a prática reiterada do crime de estelionato, com um modus operandi padronizado e profissional. Identificamos que o investigado fazia do crime um meio de vida, utilizando amplo conhecimento na área bancária, inclusive mencionando instituição financeira na qual já havia trabalhado para dar credibilidade aos golpes. Ao longo das diligências, novas vítimas surgiram em várias regiões do estado, o que reforçou a necessidade das medidas cautelares cumpridas hoje”, enfatizou.
Com o avanço das investigações, a Polícia Civil reuniu depoimentos, provas documentais e indícios consistentes de autoria e materialidade, o que fundamentou a representação pelos mandados de busca e apreensão e pela prisão preventiva, deferidos pelo Poder Judiciário.
Polícia Civil do Acre prende foragido há quase 30 anos por feminicídio ocorrido em 1996
A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) com o apoio do Departamento de Inteligência (DI), prendeu nesta sexta-feira, 20, o foragido A.P.B., que estava com mandado de prisão em aberto há quase 30 anos, acusado de um homicídio ocorrido em 1996, posteriormente tipificado como feminicídio.
A prisão foi realizada em uma propriedade rural localizada na BR-364, km 30, onde o investigado vinha se escondendo. A captura é resultado de diligências contínuas e do trabalho investigativo persistente das equipes da Polícia Civil, que nunca cessaram as buscas pelo acusado.
O crime aconteceu no dia 14 de setembro de 1996, no bairro Conjunto Esperança, e teve como vítima Maria Prisco, que mantinha um relacionamento amoroso com o investigado havia cerca de dois meses.
De acordo com as investigações realizadas à época, o ex-companheiro arrombou a residência da vítima durante a madrugada e desferiu sete golpes de faca, causando sua morte quase imediata. A autoria e a dinâmica do crime foram confirmadas por testemunhas que relataram ter visto o suspeito deixando o local portando uma faca.
Após a expedição do mandado de prisão, diversas diligências foram realizadas ao longo dos anos na tentativa de localizar o acusado, mas ele permaneceu foragido desde 1996, mantendo-se em paradeiro desconhecido.
Com a prisão, a Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso com o combate à impunidade e com a responsabilização de autores de crimes graves, independentemente do tempo decorrido. Casos de violência contra a mulher continuam sendo tratados com prioridade, e que a elucidação e o cumprimento de mandados antigos demonstram a seriedade e a continuidade do trabalho investigativo, garantindo que crimes dessa natureza não fiquem sem resposta.
Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva contra suspeito de homicídio qualificado em Senador Guiomard
A Polícia Civil do Estado do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Polícia Civil de Senador Guiomard, deu cumprimento, na manhã desta sexta-feira, 20, a um mandado de prisão preventiva expedido em desfavor de F. B. D. S., de 44 anos, suspeito da prática do crime de homicídio qualificado.
O crime ocorreu no dia 16 de outubro de 2025, no Ramal 58, zona rural do município. De acordo com as investigações conduzidas pela unidade policial, o suspeito é apontado como autor de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e por recurso que impossibilitou a defesa da vítima.
Após a conclusão do inquérito policial, o investigado foi denunciado pelo Ministério Público. Com a expedição do mandado de prisão preventiva pelo Poder Judiciário, a equipe da Polícia Civil realizou diligências e localizou o suspeito, efetuando sua prisão.
O preso será submetido à audiência de custódia e, posteriormente, encaminhado ao Presídio Francisco de Oliveira Conde, onde permanecerá à disposição da Justiça.
A Polícia Civil reforça seu compromisso com a elucidação de crimes e a responsabilização de seus autores, destacando que a atuação firme e técnica das equipes tem sido fundamental para garantir justiça e segurança à população acreana.
Trabalhador sofre descarga elétrica ao instalar outdoor e cai de escada em Rio Branco
Acidente ocorreu na manhã desta sexta-feira (20) às margens da BR-364; vítima foi levada ao pronto-socorro com escoriações e estado de saúde estável
Um acidente de trabalho foi registrado na manhã desta sexta-feira (20), às margens da BR-364, nas proximidades de um condomínio na região da Custódio Freire, em Rio Branco.
Késsio Camilo dos Santos, de 30 anos, realizava a instalação de um outdoor quando sofreu uma descarga elétrica. De acordo com as informações apuradas, ele estava sobre uma escada no momento em que o equipamento escorregou. Ao perder o equilíbrio, a escada acabou caindo sobre a rede de alta tensão e, em seguida, a vítima caiu ao solo.
A corrente elétrica teve ponto de saída identificado no pé esquerdo da vítima. Apesar do choque, não houve queimaduras em outras partes do corpo. Késsio sofreu apenas escoriações decorrentes da queda.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e encaminhou uma ambulância de suporte básico ao local. Após os primeiros atendimentos, o trabalhador foi levado ao Pronto-Socorro de Rio Branco com quadro de saúde estável.
