PC-AM divulga imagens de dois homens procurados por roubar R$ 500 mil de farmácia, em Boca do Acre

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Civil do estado do Acre (PCAC), divulga as imagens de Cliverson Oliveira Lopes, 35, e Vinicius da Silva Oliveira Aguiar, 27, procurados por envolvimento no roubo de R$ 500 mil de uma farmácia do município. Eles também são investigados por restrição de liberdade e associação criminosa.





De acordo com o delegado Gustavo Kallil, o crime aconteceu no dia 18 de setembro de 2023, ocasião em que os criminosos roubaram cerca de R$ 500 mil do estabelecimento comercial.

“Na quinta-feira (19/02), após um avanço significativo nas investigações, demos cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar e veicular relacionados aos autores. Contamos com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) do Acre, para garantir segurança e efetividade ao cumprimento das ordens judiciais”, disse o delegado.

Segundo o delegado, durante as diligências foram apreendidos um automóvel, R$ 7 mil em espécie e outros bens de interesse investigativo, como documentos que contribuirão para o aprofundamento das apurações.





Conforme o delegado, na ocasião do crime, além de roubar o dinheiro do estabelecimento comercial, os autores ainda fizeram um funcionário da farmácia de refém. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi imediatamente acionada e realizou uma perseguição policial para capturar os suspeitos, que estavam em fuga.

“Durante o trajeto, o carro dos suspeitos capotou na estrada e eles conseguiram sair do veículo e continuaram fugindo, resultando em um confronto que causou a morte de três membros do grupo. Após esse fato, as investigações prosseguiram com as identificações dos sobreviventes”, disse o delegado.

A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Cliverson Oliveira Lopes e Vinicius da Silva Oliveira Aguiar, que as repasse pelos números (92) 3667-7671, disque-denúncia da 61ª DIP de Boca do Acre; 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.

