Em encontro com servidores estaduais, governador e vice reforçam alinhamento e fortalecimento da gestão pública

Em encontro realizado na tarde desta sexta-feira, 20, em Tarauacá, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis participaram de uma reunião de alinhamento com servidores estaduais do município. O encontro contou com a presença de representantes de diversos órgãos da administração pública do Estado. A agenda teve como foco o fortalecimento da gestão, a integração entre as secretarias e o aprimoramento das ações governamentais.

O objetivo foi fortalecer o diálogo entre o governo e os servidores estaduais, promovendo maior integração entre as equipes e alinhamento das estratégias administrativas. Durante a reunião, foram debatidas metas institucionais, prioridades de atuação e o planejamento de ações voltadas ao desenvolvimento do município e da região. A iniciativa reforçou o compromisso da gestão com a eficiência dos serviços públicos e com a atuação coordenada das secretarias para atender às demandas da população.

Durante a reunião, o chefe do Executivo destacou a importância do comprometimento do funcionalismo público para garantir a eficiência dos serviços prestados à população.

“Os servidores públicos são fundamentais para que as políticas públicas cheguem de forma eficiente à população. É com o comprometimento e a dedicação de cada um que conseguimos oferecer serviços de qualidade e fortalecer a gestão em todo o estado”, afirmou.

Camelí frisou, ainda, que permanece à disposição de todos os servidores do Estado, e é grato pela compreensão, respeito e reconhecimento, uma vez que sua função como chefe do Poder Executivo exige responsabilidade e compromisso em resguardar a legislação.

O momento também foi pautado pelo diálogo aberto, oportunizando que os participantes expusessem pleitos, sugestões e observações referentes às suas áreas de atuação. A iniciativa reforça a proposta de uma gestão participativa, baseada na escuta permanente e na formulação de políticas públicas conectadas às necessidades reais da população.

A vice-governadora Mailza Assis reafirmou o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município.

“Acreditamos no potencial de Tarauacá e trabalhamos para transformar projetos em realidade, sempre priorizando o bem-estar da população. Com o apoio do governador e a união de esforços, temos levado obras importantes aos municípios, como pavimentação, moradias, espaços públicos e o hospital, além de priorizar ações essenciais que atendem às necessidades da nossa gente”, afirmou.

O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, participou da reunião de fortalecimento institucional e destacou a importância da continuidade dos investimentos no município. “É essencial que o governo mantenha a mesma direção, a fim de que continuem sendo estabelecidas parcerias e projetos importantes para Tarauacá. A união e a boa relação são imprescindíveis”, disse.

A iniciativa integra a agenda institucional do governo no interior do estado, que busca acompanhar de perto as necessidades dos municípios, fortalecer a integração entre as secretarias e aprimorar a prestação dos serviços públicos.

A reunião foi marcada pelo diálogo aberto e pelo compromisso mútuo em aprimorar a eficiência administrativa, garantindo que as ações do Estado continuem avançando em benefício da população acreana.































