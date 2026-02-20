Geral
Em encontro com servidores estaduais, governador e vice reforçam alinhamento e fortalecimento da gestão pública
Em encontro realizado na tarde desta sexta-feira, 20, em Tarauacá, o governador Gladson Camelí e a vice-governadora Mailza Assis participaram de uma reunião de alinhamento com servidores estaduais do município. O encontro contou com a presença de representantes de diversos órgãos da administração pública do Estado. A agenda teve como foco o fortalecimento da gestão, a integração entre as secretarias e o aprimoramento das ações governamentais.
O objetivo foi fortalecer o diálogo entre o governo e os servidores estaduais, promovendo maior integração entre as equipes e alinhamento das estratégias administrativas. Durante a reunião, foram debatidas metas institucionais, prioridades de atuação e o planejamento de ações voltadas ao desenvolvimento do município e da região. A iniciativa reforçou o compromisso da gestão com a eficiência dos serviços públicos e com a atuação coordenada das secretarias para atender às demandas da população.
Durante a reunião, o chefe do Executivo destacou a importância do comprometimento do funcionalismo público para garantir a eficiência dos serviços prestados à população.
“Os servidores públicos são fundamentais para que as políticas públicas cheguem de forma eficiente à população. É com o comprometimento e a dedicação de cada um que conseguimos oferecer serviços de qualidade e fortalecer a gestão em todo o estado”, afirmou.
Camelí frisou, ainda, que permanece à disposição de todos os servidores do Estado, e é grato pela compreensão, respeito e reconhecimento, uma vez que sua função como chefe do Poder Executivo exige responsabilidade e compromisso em resguardar a legislação.
O momento também foi pautado pelo diálogo aberto, oportunizando que os participantes expusessem pleitos, sugestões e observações referentes às suas áreas de atuação. A iniciativa reforça a proposta de uma gestão participativa, baseada na escuta permanente e na formulação de políticas públicas conectadas às necessidades reais da população.
A vice-governadora Mailza Assis reafirmou o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município.
“Acreditamos no potencial de Tarauacá e trabalhamos para transformar projetos em realidade, sempre priorizando o bem-estar da população. Com o apoio do governador e a união de esforços, temos levado obras importantes aos municípios, como pavimentação, moradias, espaços públicos e o hospital, além de priorizar ações essenciais que atendem às necessidades da nossa gente”, afirmou.
O prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno, participou da reunião de fortalecimento institucional e destacou a importância da continuidade dos investimentos no município. “É essencial que o governo mantenha a mesma direção, a fim de que continuem sendo estabelecidas parcerias e projetos importantes para Tarauacá. A união e a boa relação são imprescindíveis”, disse.
A iniciativa integra a agenda institucional do governo no interior do estado, que busca acompanhar de perto as necessidades dos municípios, fortalecer a integração entre as secretarias e aprimorar a prestação dos serviços públicos.
A reunião foi marcada pelo diálogo aberto e pelo compromisso mútuo em aprimorar a eficiência administrativa, garantindo que as ações do Estado continuem avançando em benefício da população acreana.
Governo entrega Centro de Formação Cultural e devolve espaço revitalizado à comunidade
Por Victor Hugo dos Santos da Costa
A Fundação de Cultura Elias Mansour (FEM) entregou oficialmente, no Parque da Maternidade, em Rio Branco, o novo Centro de Formação Cultural, equipamento que resgata uma área pública que, por anos, permaneceu sem destinação definida e sujeita à depredação. Totalmente revitalizado, o espaço passa a funcionar como polo permanente de formação e difusão cultural.
Destinado à realização de oficinas, cursos, atividades formativas e encontros artísticos, o centro tem como propósito fortalecer a capacitação de agentes culturais e ampliar o acesso da comunidade às diversas linguagens artísticas, consolidando-se como ambiente de aprendizado, experimentação e intercâmbio.
Coordenador do espaço, Magliel de Moura Correia destacou que a entrega do prédio atende a uma reivindicação antiga do setor cultural. Professor e atuante na área, ele enfatizou a necessidade de um local estruturado para o ensino e a circulação da produção artística.
“Temos grandes expectativas. Quem vive a cultura sabe o quanto precisávamos de um espaço onde não apenas apresentássemos nossa arte, mas também pudéssemos ensiná-la e compartilhá-la com a comunidade”, afirmou.
Para o presidente da FEM, Minoru Kinpara, a inauguração transcende a recuperação física do imóvel e simboliza um investimento estratégico na formação cidadã.
“Estamos devolvendo à população um espaço que estava abandonado e transformando-o em ambiente de aprendizado, criação e oportunidades. Cultura é instrumento de inclusão social. Ao revitalizar um equipamento público para a formação cultural, investimos nas pessoas e no futuro da cidade”, declarou.
A iniciativa integra a política de revitalização de equipamentos culturais conduzida pela FEM, reafirmando o compromisso da gestão estadual com a valorização dos espaços públicos e com a democratização do acesso à cultura no Acre.
PC-AM divulga imagens de dois homens procurados por roubar R$ 500 mil de farmácia, em Boca do Acre
A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da 61ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Boca do Acre (a 1.028 quilômetros de Manaus), em conjunto com a Polícia Civil do estado do Acre (PCAC), divulga as imagens de Cliverson Oliveira Lopes, 35, e Vinicius da Silva Oliveira Aguiar, 27, procurados por envolvimento no roubo de R$ 500 mil de uma farmácia do município. Eles também são investigados por restrição de liberdade e associação criminosa.
De acordo com o delegado Gustavo Kallil, o crime aconteceu no dia 18 de setembro de 2023, ocasião em que os criminosos roubaram cerca de R$ 500 mil do estabelecimento comercial.
“Na quinta-feira (19/02), após um avanço significativo nas investigações, demos cumprimento a mandados de busca e apreensão domiciliar e veicular relacionados aos autores. Contamos com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) do Acre, para garantir segurança e efetividade ao cumprimento das ordens judiciais”, disse o delegado.
Segundo o delegado, durante as diligências foram apreendidos um automóvel, R$ 7 mil em espécie e outros bens de interesse investigativo, como documentos que contribuirão para o aprofundamento das apurações.
Conforme o delegado, na ocasião do crime, além de roubar o dinheiro do estabelecimento comercial, os autores ainda fizeram um funcionário da farmácia de refém. A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) foi imediatamente acionada e realizou uma perseguição policial para capturar os suspeitos, que estavam em fuga.
“Durante o trajeto, o carro dos suspeitos capotou na estrada e eles conseguiram sair do veículo e continuaram fugindo, resultando em um confronto que causou a morte de três membros do grupo. Após esse fato, as investigações prosseguiram com as identificações dos sobreviventes”, disse o delegado.
A PC-AM solicita a quem tiver informações sobre o paradeiro de Cliverson Oliveira Lopes e Vinicius da Silva Oliveira Aguiar, que as repasse pelos números (92) 3667-7671, disque-denúncia da 61ª DIP de Boca do Acre; 197 ou (92) 3667-7575, da PC-AM; ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM). A identidade do denunciante será mantida em sigilo.
Por Asscom/ PCAM
Polícia Civil do Acre cumpre mandados e prende suspeito de liderar esquema de estelionato em Rio Branco
Em uma ação conjunta da Delegacia-Geral de Tarauacá com o Departamento de Polícia da Capital e do Interior (DPCI), a Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, nesta sexta-feira, 20, três mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão em Rio Branco, em desfavor de E.C.M., investigado por liderar um grupo criminoso especializado em estelionato.
De acordo com as investigações, o suspeito coordenava um esquema fraudulento que tinha como alvo pessoas sem margem de crédito disponível. O grupo atuava por meio de terceiros que entravam em contato com as vítimas oferecendo a intermediação de empréstimos. Após a liberação do valor, as vítimas eram obrigadas a repassar parte do montante ao grupo criminoso. Além disso, o investigado também é suspeito de aplicar fraudes contra aposentados.
Durante o cumprimento das ordens judiciais, foram apreendidos documentos com assinaturas relacionadas a empréstimos fraudulentos, veículos, celulares televisores, além de uma pequena quantidade de entorpecentes, reforçando os indícios de materialidade do crime.
As apurações começaram em 2025, quando uma das vítimas procurou a Delegacia de Tarauacá para registrar boletim de ocorrência. No decorrer da investigação preliminar, a autoridade policial identificou que não se tratava de um caso isolado, mas de uma prática reiterada e estruturada.
O delegado José Ronério, responsável pelas investigações, destacou a complexidade do caso. “Trata-se de uma investigação complexa que apura a prática reiterada do crime de estelionato, com um modus operandi padronizado e profissional. Identificamos que o investigado fazia do crime um meio de vida, utilizando amplo conhecimento na área bancária, inclusive mencionando instituição financeira na qual já havia trabalhado para dar credibilidade aos golpes. Ao longo das diligências, novas vítimas surgiram em várias regiões do estado, o que reforçou a necessidade das medidas cautelares cumpridas hoje”, enfatizou.
Com o avanço das investigações, a Polícia Civil reuniu depoimentos, provas documentais e indícios consistentes de autoria e materialidade, o que fundamentou a representação pelos mandados de busca e apreensão e pela prisão preventiva, deferidos pelo Poder Judiciário.
