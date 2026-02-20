Polícia Civil do Acre prende foragido há quase 30 anos por feminicídio ocorrido em 1996

A Polícia Civil do Acre (PCAC) por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) com o apoio do Departamento de Inteligência (DI), prendeu nesta sexta-feira, 20, o foragido A.P.B., que estava com mandado de prisão em aberto há quase 30 anos, acusado de um homicídio ocorrido em 1996, posteriormente tipificado como feminicídio.

A prisão foi realizada em uma propriedade rural localizada na BR-364, km 30, onde o investigado vinha se escondendo. A captura é resultado de diligências contínuas e do trabalho investigativo persistente das equipes da Polícia Civil, que nunca cessaram as buscas pelo acusado.

O crime aconteceu no dia 14 de setembro de 1996, no bairro Conjunto Esperança, e teve como vítima Maria Prisco, que mantinha um relacionamento amoroso com o investigado havia cerca de dois meses.

De acordo com as investigações realizadas à época, o ex-companheiro arrombou a residência da vítima durante a madrugada e desferiu sete golpes de faca, causando sua morte quase imediata. A autoria e a dinâmica do crime foram confirmadas por testemunhas que relataram ter visto o suspeito deixando o local portando uma faca.

Após a expedição do mandado de prisão, diversas diligências foram realizadas ao longo dos anos na tentativa de localizar o acusado, mas ele permaneceu foragido desde 1996, mantendo-se em paradeiro desconhecido.

Com a prisão, a Polícia Civil do Acre reforça seu compromisso com o combate à impunidade e com a responsabilização de autores de crimes graves, independentemente do tempo decorrido. Casos de violência contra a mulher continuam sendo tratados com prioridade, e que a elucidação e o cumprimento de mandados antigos demonstram a seriedade e a continuidade do trabalho investigativo, garantindo que crimes dessa natureza não fiquem sem resposta.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

