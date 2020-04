Assessoria de Comunicação da PM

Durante patrulhamento de rotina, policiais militares do 2° Batalhão prenderam um homem de 24 anos, monitorado por tornozeleira eletrônica com seis granadas artesanais, três armas de fogo, munições intactas, dois drones e dinheiro falsificado. A ação policial ocorreu na noite desta segunda-feira, 27, no ramal Bom Jesus, 2° Distrito de Rio Branco.

Os militares receberam a informação que um indivíduo estaria manuseando uma arma de fogo em via pública em frente a uma chácara aparentemente abandonada. No local, os policiais avistaram o suspeito com rifle marca winchester calibre .22, ao mesmo tempo em que ele abandonou o armamento tentando evadir-se para uma residência, acabando detido.

Em seguida, os policiais encontraram mais duas escopetas, balança de precisão, uma quantia de 440 reais em dinheiro falsificado, além de dois drones, provavelmente usados para monitorar a chegada das viaturas policiais.

Com apoio de militares da Companhia com Cães, ainda foram localizados no quintal da casa, 43 munições de diversos calibres, 11 cartuchos intactos, seis granadas de fabricação caseira, três carregadores de pistolas calibre .380, dois rádios comunicadores, uma coronha aparentando ser de fuzil e um colete balístico.

Histórico criminal

Esta é a segunda vez que o homem é preso pela Polícia Militar com armas de fogo. A primeira vez aconteceu em setembro de 2017, quando o indivíduo transportava em um veículo, um fuzil AK-47, uma pistola .40, um revólver calibre .38, uma espingarda calibre 20, munições e drogas. A prisão ocorreu durante patrulhamento de rotina no bairro Jorge Lavocat.

