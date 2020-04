Por volta das 9h30 desta segunda-feira, dia 27, uma guarnição da Policia Militar do 5º Batalhão de Brasiléia, localizou uma moto modela Honda que havia sido furtada neste domingo e deteve o autor do crime.

Segundo foi apurado, a proprietária resolveu fazer uma pescaria na zona rural de Brasiléia, nas proximidades do km 5 da Estrada do Pacífico (BR 317), e deixou sua motocicleta estacionada no ramal.

Foi quando retornou para ir pra casa, percebeu que seu veículo havia sumido. Foi quando perguntou ao morador de uma localidade próxima, se havia visto alguém circulando de moto momentos antes.

Foi quando soube de um suspeito com as características e a moto, teria passado por ele rumo à cidade. Após conseguir chegar na cidade, a mulher prestou queixa do ocorrido e os dados do suspeito.

Para a surpresa dos policiais, ao chegar na casa localizada no Bairro Eldorado, perceberam que o veículo estava estacionado no quintal e o denunciado saiu de dentro da casa e foi detido, sabendo do motivo da detenção.

A moto e o acusado foram levados para a delegacia, onde ficou à disposição do delegado para maiores esclarecimento. O veículo foi restituído ao legitimo proprietário e caso será levado ao Judiciário local para os devidos procedimentos.

Comentários