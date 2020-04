As igrejas evangélicas do Acre já estão ensaiando retomar as atividades religiosas em meio à pandemia do coronavírus.

Para evitar aglomeração e manter o distanciamento, a Associação dos Ministros Evangélicos do Acre (Ameacre) estuda fazer escalas de cultos e reduzir em 30% a quantidade de fiéis nas igrejas.