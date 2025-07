Na manhã desta terça-feira(29), o prefeito Jerry Correia recebeu o senador Márcio Bittar para a entrega de uma ambulância traçada 4×4, um importante investimento para o atendimento de urgência e emergência, especialmente nas áreas rurais de difícil acesso.

O prefeito destacou que essa conquista é resultado de uma agenda realizada no ano passado, quando esteve no gabinete do senador e apresentou a realidade do município quanto às dificuldades de resgate na zona rural. Sensibilizado com a situação, o senador se comprometeu a viabilizar uma ambulância equipada e com tração adequada para enfrentar os desafios da região.

“Hoje estamos colhendo o resultado de um compromisso assumido. Essa ambulância vai salvar vidas, garantindo que os moradores da zona rural tenham um atendimento digno e ágil quando mais precisarem”, enfatizou o prefeito Jerry Correia.

Além da entrega da ambulância, o senador Márcio Bittar firmou o compromisso de apoiar uma obra de grande importância para Assis Brasil. Ele se colocou à disposição para destinar emendas de bancada e trabalhar em parceria com o Deracre para viabilizar essa realização, reforçando o compromisso com o desenvolvimento do município.

