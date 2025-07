Vídeo: Homem é encontrado desacordado em motel e morre após ser socorrido em Rio Branco

Ricardo Alexandre, de 35 anos, sofreu hipóxia após tentativa de enforcamento; caso ocorreu em meio a crise conjugal e será investigado pela Polícia Civil

Um homem identificado como Ricardo Alexandre Abreu de Oliveira, de 35 anos, morreu na tarde desta segunda-feira (28), após ser encontrado desacordado na garagem do motel Classic, localizado na Avenida 7 de Setembro, no bairro Novo Esperança, em Rio Branco.

De acordo com funcionários do estabelecimento, Ricardo foi localizado com uma corda amarrada ao teto da garagem, indicando uma tentativa de enforcamento. Ao lado do corpo, estava sua motocicleta caída. Um dos trabalhadores chegou a iniciar manobras de reanimação até a chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), que realizou a intubação e o levou ao setor de trauma do Pronto-Socorro da capital. No entanto, ele não resistiu.

A causa da morte foi confirmada como hipóxia, provocada pela falta de oxigenação nas células do organismo.

Ricardo era casado e, segundo informações de pessoas próximas, passava por uma crise conjugal. A esposa, ex-funcionária da empresa Contax, havia se desligado do emprego após a repercussão de um suposto episódio de infidelidade ocorrido no estacionamento da empresa no último dia 5 de julho.

O caso ganhou destaque nas redes sociais e, embora tratado oficialmente como “boato”, culminou no pedido de demissão da mulher. O casal estava separado e tem uma filha pequena.

Agentes do Instituto Médico Legal (IML) realizaram a remoção do corpo e exames cadavéricos. O caso está sob investigação da Polícia Civil, que busca esclarecer as circunstâncias da morte.

