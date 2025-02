PM prende homem com mandado de prisão durante ocorrência de perturbação do sossego em Cruzeiro do Sul

Os militares contataram que entre as pessoas que estavam no ambiente havia um indivíduo com mandado de prisão. Foi dado voz de prisão sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia para ficar à disposição do Poder Judiciário.

Com PM Juruá

Por voltas 23 horas, a polícia militar foi acionada para deslocar em uma ocorrência de perturbação do sossego no bairro Telégrafo em Cruzeiro do Sul.

Quando os policiais militares terminaram de mediar a ocorrência e solicitar que o som fosse abaixado, os militares contataram que entre as pessoas que estavam no ambiente havia um indivíduo com mandado de prisão para dar o devido cumprimento. Foi dado voz de prisão sendo encaminhado para a Delegacia de Polícia para ficar à disposição do Poder Judiciário.

