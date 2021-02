SECOM

Brasiléia sediou uma agenda social nesta sexta-feira, 26, onde a primeira-dama Ana Paula Cameli, a senadora Mailza Gomes e o Presidente Nacional da Cruz Vermelha Júlio Cals, fizeram a doação de cestas básicas para mulheres em vulnerabilidade social, arrimo de família ou vítimas de violência doméstica, contemplando os municípios de Brasiléia, Epitaciolândia e Assis Brasil.

A prefeita Fernanda Hassem, anfitriã do evento, agradeceu em nome das mulheres contempladas, a parceria e ajuda para Brasiléia, tendo em vista que todo o Acre passa por uma grande crise e que só com a união e junção de esforços, será possível superar esse momento difícil. “Quero agradecer a Deus, a primeira dama Ana Paula, a Senadora Mailza Gomes e ao Júlio Cals da Cruz vermelha pela parceria e solidariedade para com as pessoas do Alto Acre em especial de Brasileia”, destacou Fernanda Hassem.

Foram doadas 400 cestas básicas que foram distribuídas para os municípios de Brasiléia, Assis Brasil e Epitaciolândia e serão entregues à famílias já identificadas pelas secretarias de Assistência Social dos três municípios.

A primeira dama também esteve no evento, representando o Governo do Acre e falou da ação realizada. “Nós estamos trazendo algumas cestas básicas para amenizar a dor e o sofrimento dessas pessoas, o Acre está vivendo um conjunto de problemas, aqui no Alto Acre não sofre com alagação mas tem a pandemia e a crise migratória e o Governo federal e do Acre tem olhar especial para essa região”, enfatizou, Ana Paula Cameli, primeira dama do Acre.

Senadora Mailza Gomes destacou a ação realizada. “Essa ação que estamos realizando é o mínimo que podemos fazer para trazer esperança e dar um olhar de carinho para o nosso povo, essa ação que mobilizou todas as instituições do estado é imensamente gratificante”, disse Mailza Gomes.

O evento contou com a presença do Juíz da Comarca de Brasiléia Dr Gustavo Sirena, Prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Lopes, Diretora de Políticas Públicas para Mulheres do Acre, Isnailda Gondim, major Ana Cássia comandante do 5°BPM, Delegada da polícia civil, Dra. Carla Ivane, vereadores Marquinhos Tiburcio de Brasiléia e Celiene Nascimento, de Epitaciolândia, secretários de assistência social de Brasiléia, Epitaciolândia e fe Assis Brasil, dentre outras autoridades.

