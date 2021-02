SECOM/Brasiléia

Após iniciar a vacinação contra a Covid-19 para os profissionais de saúde, a prefeitura de Brasileia, segue realizando a vacinação dos idosos no município. De acordo com o cronograma do Ministério da Saúde, idosos acima de 75 anos, estão recebendo a primeira dose da vacina.

O ato de vacinação foi realizado no sábado, 27, na quadra poliesportiva, José Felicio Pereira, localizada no bairro Ferreira da Silva, que contou com a participação de 23 profissionais de saúde, 04 vacinadores e em menos de 08 horas mais de 150 idosos do município foram imunizados.

A prefeita Fernanda Hassem acompanhou a equipe e destacou: “Meu coração é muito grato, e eu gostaria de agradecer primeiramente a Deus, é ele que nos conduz, estou extremamente feliz em ver nossos idosos sendo vacinados, é a vacina da esperança, de dias melhores para que a gente possa volta a nossa normalidade. Gostaria de parabenizar a toda equipe de saúde, pela organização, pelo serviço e doação. Estamos fazendo tudo de forma transparente, fazendo busca ativa e respeitando as normas do ministério da saúde, por isso criamos o portal de Transparência da vacinação, onde você pode acompanhar a quantidade de doses que chegaram, e os dados de quem recebeu a vacina . Continuaremos buscando imunizar cada dia mais pessoas da nossa querida Brasileia”

Além disso, outra novidade de grande importância foi implementada na vacinação de Brasileia, o formulário eletrônico, no qual de maneira ágil e rápida, já são lançadas informações no sistema nacional de vacinação, deixando de lado a formulário manual, minimizando os índices de erros, dando mais agilidade no atendimento, evitando aglomerações de pessoas.

“Hoje é uma ação mais robusta da Secretaria municipal de Saúde em relação a vacinação, recebemos 470 doses para vacinar idosos maiores de 75 anos, fizemos um trabalho bem organizado e planejado e nos emociona muito está podendo fazer esse trabalho com os idosos do nosso município” destacou o Secretário de Saúde, Joãozinho Melo.

A ação da prefeitura de Brasileia está sendo desenvolvida de maneira prática, rápida e também por agendamento.

