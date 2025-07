Agosto terá bandeira tarifária vermelha patamar nível 2

Luis Liotti, 50 anos, morreu depois de ser imprensado por toras de madeira; Ministério do Trabalho da Bolívia vistoria empresa e aponta equipamentos inadequados

O Ministério do Trabalho da Bolívia iniciou uma investigação sobre as condições de segurança na empresa Ema Pando, onde o operário brasileiro Luis Liotti, morreu tragicamente. O acidente ocorreu quando o trabalhador foi prensado por toras de madeira durante suas atividades na serraria localizada na Carreteira de Porvenir, km 75, na região de Tibe (Departamento de Pando).

O operário brasileiro Liotti, morreu tragicamente, o caso reacende o debate sobre a segurança de trabalhadores brasileiros em empresas fronteiriças e a necessidade de maior cooperação binacional em fiscalizações trabalhistas.

A família aguarda os resultados oficiais da investigação boliviana

Dr. Luis Garvizu Echave, chefe departamental do Trabalho de Pando, confirmou que o Ministério do Trabalho boliviano já realizou inspeção no local para verificar o cumprimento das normas de segurança. As primeiras investigações apontam que a empresa utilizava equipamentos inadequados, o que pode ter contribuído para o acidente fatal. As autoridades continuam apurando possíveis irregularidades trabalhistas que tenham levado à tragédia com o cidadão brasileiro.

Detalhes da Tragédia

De acordo com Luis Garvizu Echave, chefe departamental do Trabalho de Pando:

• A inspeção foi acionada após repercussão na imprensa brasileira (oaltoacre.com)

• Equipamentos inadequados são apontados como possível causa do acidente

• Investigação apura se havia cumprimento das normas trabalhistas bolivianas

Falhas Identificadas

As primeiras vistorias indicam que:

Máquinas e equipamentos não atendiam aos padrões de segurança

Procedimentos operacionais podem ter sido negligenciados

Empresa segue sob fiscalização das autoridades bolivianas

Vítima Deixou Família no Acre

Liotti, que residia em Epitaciolândia (AC), deixa esposa e uma neta de 12 anos que criava como filha. O corpo foi repatriado e sepultado no Brasil.

O caso expõe os desafios da segurança laboral em empresas fronteiriças e reacende o debate sobre proteção aos trabalhadores brasileiros que atuam em outros países da América do Sul. A família aguarda respostas sobre as circunstâncias exatas que levaram à morte do operário.

Tentativa frustrada de salvamento

Ainda com vida, a vítima foi levada às pressas para o Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde recebeu os primeiros socorros. Devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para Rio Branco na madrugada da última segunda para terça-feira, dia 22.

Durante o transporte, seu estado se agravou antes do entroncamento, obrigando o SAMU a desviar para o Hospital Epaminondas Jácome, em Xapuri. No local, Liotti sofreu múltiplas paradas cardíacas. As equipes médicas lutaram por mais de 45 minutos para reanimá-lo, sem sucesso.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários