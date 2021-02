Quando Jerry assumiu a gestão em Janeiro, encontrou a obra recém inaugurada, mas que não havia sido finalizada e ainda apresentava diversos defeitos, tais como, o piso do ginásio não era adequado para as práticas esportivas, problemas nos banheiros, infiltrações, fossa aberta no fundo do terreno entre tantas outras coisas. Com isso Jerry acionou a empresa responsável e mandou fechar o ginásio até que uma ação fosse iniciada.

No tocante, a Prefeitura acionou a empresa e também a engenharia da Caixa Econômica Federal que atestou as irregularidades principalmente na parte do piso, mas também fez a medição e liberou a ultima parcela da obra e assim a empresa voltou essa semana para fazer o trabalho de reparo das irregularidades.

Na tarde de ontem, durante visita à obra, o Prefeito Jerry Correia, acompanhado do 2º Secretário da Câmara Municipal de Assis Brasil, o Vereador Wermyson Martins e do Coordenador de Esportes, Marissando, disse que quer entregar em breve a obra pronta, para que a população possa retornar à rotina da prática esportiva.

Comentários