Paralelo ao procedimento padrão com ações e revistas de rotina praticados quase que diariamente em todas as unidades prisionais do Acre, faz parte do planejamento estratégico da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp), a realização de operações integradas que visam a prevenção de possíveis práticas de fuga e atos criminosos que possam colocar em risco a paz ou a ordem dentro do sistema prisional.

Com intuito de coibir possíveis fugas ou tentativas, o Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen-Ac) realizou mais uma fase da operação “Força Penal” dentro do Complexo Penitenciário de Rio Branco (FOC), no pavilhão provisório, nesse sábado (27).