Alice precisou ser internada logo depois do diagnóstico de Covid, porque estava com a oxigenação baixa. Com a situação agravada na sexta-feira (26), ela precisava ser levada para uma UTI, mas não tinha vaga, foi quando a família entrou em desespero e fez uma pedido para que as pessoas os ajudassem a juntar dinheiro para que ela fosse levada a um leito em um hospital particular.