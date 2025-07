Governo do Acre regulamenta teletrabalho experimental para servidores públicos

O Governo do Acre, por meio das Secretarias de Estado de Administração (Sead) e de Educação e Cultura (SEE), divulgaram nesta segunda-feira, 14, três convocações de candidatos aprovados em processos seletivos simplificados para contratação temporária de professores e assistentes educacionais. A lista foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

No edital nº 043/2025, a convocação é direcionada a candidatos aprovados para atuar como professores mediadores na Educação Especial. Em Epitaciolândia, por exemplo, foram chamados os candidatos classificados do 33º ao 36º lugar. Os profissionais deverão comparecer até o dia 24 de julho, das 7h30 às 13h30, ao Núcleo de Educação do município, localizado na Avenida Santos Dumont, nº 1180, no Centro.

Além disso, o edital nº 076/2025 contempla também a convocação de assistentes educacionais e professores, mediadores para atuação em Rio Branco, Senador Guiomard e Tarauacá. Os candidatos devem apresentar uma extensa lista de documentos, que inclui comprovantes de escolaridade, certidões, declarações, comprovantes bancários e atestado médico. A lista completa está disponível no site da SEAD (https://sead.ac.gov.br/comunicado/).

No edital nº 024/2025, foram convocados professores aprovados para atuar em escolas indígenas localizadas no município de Assis Brasil, pertencentes às etnias Jaminawa, Manchineri e outras. As unidades escolares contempladas são as escolas indígenas Hixtiwuru, Ushe e Xina Veda. Os convocados deverão entregar a documentação até o dia 24 de julho, nos núcleos de educação localizados em municípios como Assis Brasil, Santa Rosa do Purus, Manoel Urbano, Tarauacá, Feijó, Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves.

Assim como nas demais convocações, os aprovados devem apresentar documentos pessoais, escolares e diversas declarações legais, conforme detalhado nos editais disponíveis no site oficial da Sead.

Os editais reforçam que os convocados devem ficar atentos ao prazo limite de entrega dos documentos, que vai até o dia 24 de julho. Para esclarecimentos, os candidatos podem entrar em contato com a SEE pelo telefone (68) 3213-2331 ou com a Sead pelo e-mail [email protected].

