Nova ponte de Xapuri receberá o nome de Jamil Félix Bestene em homenagem a comerciante libanês que marcou a história da cidade

Estrutura será inaugurada no dia 5 de novembro e é uma das maiores obras do governo Gladson Cameli, com investimento de R$ 40 milhões

A nova ponte da Sibéria, em Xapuri, será inaugurada no próximo dia 5 de novembro pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) e receberá o nome de Jamil Félix Bestene, em homenagem póstuma ao comerciante libanês que dedicou a vida ao desenvolvimento da cidade. A decisão reconhece os relevantes serviços prestados à comunidade xapuriensepor Bestene, figura lembrada por sua generosidade e espírito comunitário.

A estrutura tem 363 metros de extensão, com duas pistas e vias laterais, beneficiando diretamente a região onde vivem 42% da população de Xapuri.

Jamil Félix Bestene chegou ao Acre aos 17 anos, vindo do Líbano, e começou a trabalhar como padeiro na padaria do tio, Abdon Bestene. Movido pelo espírito empreendedor, passou a atuar como regatão pelo rio Acre, a bordo do batelão “Felito”, transportando pessoas e mercadorias até a região de fronteira com a Bolívia e o Peru. Era conhecido por oferecer caronas gratuitas e ajudar quem precisava atravessar o rio, gesto que o tornou querido e respeitado.

Durante o ciclo da borracha, Jamil se tornou comerciante e um dos personagens mais admirados de Xapuri, sendo lembrado pela filha, Nabiha Bestene, como um homem que “naturalizou-se brasileiro por amor à cidade onde constituiu sua família”. Ele faleceu em 2 de dezembro de 1980, poucos dias antes de completar 74 anos.

O bairro do Segundo Distrito, onde a ponte foi construída, surgiu na década de 1970, como um acampamento de seringueiros que pernoitavam para fazer feira nas casas aviadoras às margens do rio Xapuri. A construção da nova ponte — um antigo sonho dos moradores — começou em 2022, com investimento total de R$ 40 milhões, sendo R$ 25 milhões de recursos do governo estadual e R$ 15 milhões de emenda do senador Márcio Bittar.

O Deracre segue com equipes mobilizadas para concluir os últimos acabamentos antes da inauguração, que promete marcar um momento histórico para o município de Xapuri.

