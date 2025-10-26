Extra
Nova ponte de Xapuri receberá o nome de Jamil Félix Bestene em homenagem a comerciante libanês que marcou a história da cidade
Estrutura será inaugurada no dia 5 de novembro e é uma das maiores obras do governo Gladson Cameli, com investimento de R$ 40 milhões
A nova ponte da Sibéria, em Xapuri, será inaugurada no próximo dia 5 de novembro pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) e receberá o nome de Jamil Félix Bestene, em homenagem póstuma ao comerciante libanês que dedicou a vida ao desenvolvimento da cidade. A decisão reconhece os relevantes serviços prestados à comunidade xapuriensepor Bestene, figura lembrada por sua generosidade e espírito comunitário.
A estrutura tem 363 metros de extensão, com duas pistas e vias laterais, beneficiando diretamente a região onde vivem 42% da população de Xapuri.
Jamil Félix Bestene chegou ao Acre aos 17 anos, vindo do Líbano, e começou a trabalhar como padeiro na padaria do tio, Abdon Bestene. Movido pelo espírito empreendedor, passou a atuar como regatão pelo rio Acre, a bordo do batelão “Felito”, transportando pessoas e mercadorias até a região de fronteira com a Bolívia e o Peru. Era conhecido por oferecer caronas gratuitas e ajudar quem precisava atravessar o rio, gesto que o tornou querido e respeitado.
Durante o ciclo da borracha, Jamil se tornou comerciante e um dos personagens mais admirados de Xapuri, sendo lembrado pela filha, Nabiha Bestene, como um homem que “naturalizou-se brasileiro por amor à cidade onde constituiu sua família”. Ele faleceu em 2 de dezembro de 1980, poucos dias antes de completar 74 anos.
O bairro do Segundo Distrito, onde a ponte foi construída, surgiu na década de 1970, como um acampamento de seringueiros que pernoitavam para fazer feira nas casas aviadoras às margens do rio Xapuri. A construção da nova ponte — um antigo sonho dos moradores — começou em 2022, com investimento total de R$ 40 milhões, sendo R$ 25 milhões de recursos do governo estadual e R$ 15 milhões de emenda do senador Márcio Bittar.
O Deracre segue com equipes mobilizadas para concluir os últimos acabamentos antes da inauguração, que promete marcar um momento histórico para o município de Xapuri.
Comentários
Extra
Governador Gladson Cameli afasta equipe médica após bebê acordar durante sepultamento em Rio Branco
Governador determina investigação minuciosa e promete punição aos responsáveis, caso seja confirmada negligência
O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), determinou neste sábado (25) o afastamento imediato da equipe médica responsável pela constatação do óbito do recém-nascido que foi dado como morto e acordou momentos antes do sepultamento, no cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. O anúncio foi feito por meio das redes sociais oficiais do governo.
Cameli também determinou ao secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a abertura de uma investigação minuciosa para apurar o caso, que chocou o Acre e ganhou repercussão nacional.
“Como governador, cidadão e pai, determinei o afastamento imediato da equipe médica responsável pela verificação do óbito da criança e a instalação de uma investigação minuciosa dos fatos”, escreveu o governador.
O chefe do Executivo estadual ainda manifestou solidariedade à família da criança e afirmou que, caso sejam comprovadas falhas ou negligência, os responsáveis não ficarão impunes. “Aos pais e familiares, a minha solidariedade e garantia de que, havendo culpados, estes não ficarão impunes”, declarou.
Gladson Cameli informou ainda que o Estado está mobilizando todos os esforços para garantir a sobrevivência do bebê, que segue internado em estado grave na UTI neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora.
“No momento, todos os esforços do Estado são para salvar a vida da criança, que está assistida pelos melhores profissionais e com todos os equipamentos necessários”, completou.
O Ministério Público do Acre (MPAC) também acompanha o caso e apura possível negligência, erro médico ou falha nos protocolos hospitalares. Já a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) afirmou, em nota, que os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos.
Comentários
Extra
Polícia Civil prende jovem com meio quilo de maconha tipo skank em Xapuri
Suspeito de integrar esquema que trocava motos furtadas por drogas na Bolívia foi detido ao chegar na cidade
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (24), um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais J. R. dos S. de S., ao flagrá-lo transportando cerca de meio quilo de maconha tipo skank no momento em que chegava à cidade de Xapuri, no Alto Acre.
De acordo com informações da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, o rapaz vinha sendo monitorado por envolvimento em tráfico de drogas e em furtos de motocicletas registrados recentemente no município.
As investigações apontam que motocicletas furtadas em Xapuri estavam sendo levadas para a Bolívia, onde eram trocadas por entorpecentes, que posteriormente retornavam ao Acre para comercialização. O esquema criminoso evidenciava uma rede de troca de bens furtados por drogas entre os dois países.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação criminosa. Após os procedimentos de praxe, ele foi colocado à disposição da Justiça.
Comentários
Extra
Vídeo: Polícia Civil deflagra megaoperação na fronteira e prende seis suspeitos em Assis Brasil
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio das Delegacias de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira (24) uma megaoperação em resposta à recente onda de homicídios registrada no município de Assis Brasil, na fronteira com Iñapari, no Peru.
Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além da prisão em flagrante de seis pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, participação em organização criminosa e corrupção de menores.
Entre os alvos, estava D. O. da Silva, conhecido como “Chico”, apontado como líder de uma facção criminosa que atua na região de fronteira e responsável direto por ao menos três homicídios em Assis Brasil, além de outras tentativas de assassinato.
Durante o cumprimento dos mandados, “Chico” foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito — uma pistola calibre 9mm —, corrupção de menores e participação em organização criminosa armada. Outros suspeitos foram detidos por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.
Entre os materiais apreendidos, estão uma pistola 9mm, um rifle, munições de calibre .38, celulares, entorpecentes(incluindo porções suspeitas de ecstasy), balanças de precisão e materiais para embalar drogas.
O delegado Luccas Vianna, que coordenou a operação, destacou o impacto da ação no enfrentamento ao crime organizado na região.
“A operação é resultado de um intenso trabalho de investigação e integração entre as forças de segurança. Nosso objetivo é restabelecer a ordem em Assis Brasil, prender os responsáveis pelos recentes homicídios e enfraquecer as facções que tentam se instalar na fronteira. Novas ações devem resultar em mais prisões nos próximos dias”, afirmou.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, elogiou o empenho das equipes envolvidas e ressaltou a importância do trabalho conjunto.
“O trabalho das delegacias do Alto Acre demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a segurança da população, especialmente nas áreas de fronteira, onde o enfrentamento ao crime precisa ser firme e coordenado. Continuaremos atuando de forma integrada para desarticular organizações criminosas e garantir a paz social”, declarou.
As investigações continuam, e novos desdobramentos podem ocorrer nos próximos dias, com prisões de outros envolvidos na organização criminosa que atua na região.
Você precisa fazer login para comentar.