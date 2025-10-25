Governador Gladson Cameli afasta equipe médica após bebê acordar durante sepultamento em Rio Branco

Governador determina investigação minuciosa e promete punição aos responsáveis, caso seja confirmada negligência

O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), determinou neste sábado (25) o afastamento imediato da equipe médica responsável pela constatação do óbito do recém-nascido que foi dado como morto e acordou momentos antes do sepultamento, no cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. O anúncio foi feito por meio das redes sociais oficiais do governo.

Cameli também determinou ao secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a abertura de uma investigação minuciosa para apurar o caso, que chocou o Acre e ganhou repercussão nacional.

“Como governador, cidadão e pai, determinei o afastamento imediato da equipe médica responsável pela verificação do óbito da criança e a instalação de uma investigação minuciosa dos fatos”, escreveu o governador.

O chefe do Executivo estadual ainda manifestou solidariedade à família da criança e afirmou que, caso sejam comprovadas falhas ou negligência, os responsáveis não ficarão impunes. “Aos pais e familiares, a minha solidariedade e garantia de que, havendo culpados, estes não ficarão impunes”, declarou.

Gladson Cameli informou ainda que o Estado está mobilizando todos os esforços para garantir a sobrevivência do bebê, que segue internado em estado grave na UTI neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora.

“No momento, todos os esforços do Estado são para salvar a vida da criança, que está assistida pelos melhores profissionais e com todos os equipamentos necessários”, completou.

O Ministério Público do Acre (MPAC) também acompanha o caso e apura possível negligência, erro médico ou falha nos protocolos hospitalares. Já a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) afirmou, em nota, que os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos.

