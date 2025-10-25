Extra
Governador Gladson Cameli afasta equipe médica após bebê acordar durante sepultamento em Rio Branco
Governador determina investigação minuciosa e promete punição aos responsáveis, caso seja confirmada negligência
O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), determinou neste sábado (25) o afastamento imediato da equipe médica responsável pela constatação do óbito do recém-nascido que foi dado como morto e acordou momentos antes do sepultamento, no cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. O anúncio foi feito por meio das redes sociais oficiais do governo.
Cameli também determinou ao secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a abertura de uma investigação minuciosa para apurar o caso, que chocou o Acre e ganhou repercussão nacional.
“Como governador, cidadão e pai, determinei o afastamento imediato da equipe médica responsável pela verificação do óbito da criança e a instalação de uma investigação minuciosa dos fatos”, escreveu o governador.
O chefe do Executivo estadual ainda manifestou solidariedade à família da criança e afirmou que, caso sejam comprovadas falhas ou negligência, os responsáveis não ficarão impunes. “Aos pais e familiares, a minha solidariedade e garantia de que, havendo culpados, estes não ficarão impunes”, declarou.
Gladson Cameli informou ainda que o Estado está mobilizando todos os esforços para garantir a sobrevivência do bebê, que segue internado em estado grave na UTI neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora.
“No momento, todos os esforços do Estado são para salvar a vida da criança, que está assistida pelos melhores profissionais e com todos os equipamentos necessários”, completou.
O Ministério Público do Acre (MPAC) também acompanha o caso e apura possível negligência, erro médico ou falha nos protocolos hospitalares. Já a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) afirmou, em nota, que os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos.
Polícia Civil prende jovem com meio quilo de maconha tipo skank em Xapuri
Suspeito de integrar esquema que trocava motos furtadas por drogas na Bolívia foi detido ao chegar na cidade
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (24), um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais J. R. dos S. de S., ao flagrá-lo transportando cerca de meio quilo de maconha tipo skank no momento em que chegava à cidade de Xapuri, no Alto Acre.
De acordo com informações da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, o rapaz vinha sendo monitorado por envolvimento em tráfico de drogas e em furtos de motocicletas registrados recentemente no município.
As investigações apontam que motocicletas furtadas em Xapuri estavam sendo levadas para a Bolívia, onde eram trocadas por entorpecentes, que posteriormente retornavam ao Acre para comercialização. O esquema criminoso evidenciava uma rede de troca de bens furtados por drogas entre os dois países.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação criminosa. Após os procedimentos de praxe, ele foi colocado à disposição da Justiça.
Vídeo: Polícia Civil deflagra megaoperação na fronteira e prende seis suspeitos em Assis Brasil
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio das Delegacias de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Xapuri, com apoio da Coordenadoria de Recursos Especiais (CORE) e da Polícia Militar, deflagrou nesta sexta-feira (24) uma megaoperação em resposta à recente onda de homicídios registrada no município de Assis Brasil, na fronteira com Iñapari, no Peru.
Durante a ação, foram cumpridos dois mandados de prisão e quatro de busca e apreensão, além da prisão em flagrante de seis pessoas pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, participação em organização criminosa e corrupção de menores.
Entre os alvos, estava D. O. da Silva, conhecido como “Chico”, apontado como líder de uma facção criminosa que atua na região de fronteira e responsável direto por ao menos três homicídios em Assis Brasil, além de outras tentativas de assassinato.
Durante o cumprimento dos mandados, “Chico” foi preso em flagrante por posse de arma de fogo de uso restrito — uma pistola calibre 9mm —, corrupção de menores e participação em organização criminosa armada. Outros suspeitos foram detidos por porte ilegal de arma e tráfico de drogas.
Entre os materiais apreendidos, estão uma pistola 9mm, um rifle, munições de calibre .38, celulares, entorpecentes(incluindo porções suspeitas de ecstasy), balanças de precisão e materiais para embalar drogas.
O delegado Luccas Vianna, que coordenou a operação, destacou o impacto da ação no enfrentamento ao crime organizado na região.
“A operação é resultado de um intenso trabalho de investigação e integração entre as forças de segurança. Nosso objetivo é restabelecer a ordem em Assis Brasil, prender os responsáveis pelos recentes homicídios e enfraquecer as facções que tentam se instalar na fronteira. Novas ações devem resultar em mais prisões nos próximos dias”, afirmou.
O delegado-geral da Polícia Civil do Acre, José Henrique Maciel, elogiou o empenho das equipes envolvidas e ressaltou a importância do trabalho conjunto.
“O trabalho das delegacias do Alto Acre demonstra o comprometimento da Polícia Civil com a segurança da população, especialmente nas áreas de fronteira, onde o enfrentamento ao crime precisa ser firme e coordenado. Continuaremos atuando de forma integrada para desarticular organizações criminosas e garantir a paz social”, declarou.
As investigações continuam, e novos desdobramentos podem ocorrer nos próximos dias, com prisões de outros envolvidos na organização criminosa que atua na região.
Vídeo: Polícias e populares intensificam buscas por jovem desaparecido há quase uma semana no Alto Acre
Equipes do 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros do Alto Acre intensificaram, nesta sexta-feira (24), as buscas pelo jovem Osmilde de Souza Sá Silva, de 23 anos,, desaparecido desde o último domingo (19), quando saiu de Xapuri com destino à zona rural de Epitaciolândia.
De acordo com informações repassadas pelos familiares, Osmilde seguia para a Comunidade Alemanha, localizada a poucos quilômetros de Epitaciolândia, com acesso pela BR-317. Desde então, nenhum contato foi feito e o jovem não retornou para casa.
Durante a semana, parentes e amigos iniciaram buscas por conta própria e divulgaram um card nas redes sociais, pedindo informações que pudessem ajudar a localizar o rapaz. A mobilização cresceu, e nesta sexta-feira, as equipes de resgate, com apoio de populares, ampliaram a área de varredura.
Na região da Comunidade Alemanha, foram encontradas pegadas que podem pertencer ao jovem, levantando novas linhas de investigação. Para auxiliar nas buscas em áreas de mata fechada e de difícil acesso, os bombeiros, homens do Gefron, mateiros e cães, além de um drone (quadricóptero) para sobrevoar a região.
Os familiares permanecem apreensivos e pedem que qualquer informação sobre o paradeiro de Osmilde de Souza seja comunicada imediatamente às autoridades policiais ou aos bombeiros. As buscas seguem de forma ininterrupta até que o jovem seja localizado.
