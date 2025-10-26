Jovem é vítima de emboscada a tiros na madrugada em Assis Brasil

Rapaz de 21 anos foi baleado nas costas e transferido de helicóptero para Rio Branco; polícia investiga possível acerto de contas

Um jovem identificado como Donival Martins Gomes, de 21 anos, foi vítima de uma emboscada a tiros na madrugada deste domingo (26), em Assis Brasil, município localizado na tríplice fronteira do Acre.

De acordo com informações iniciais, Donival teria sido chamado por um conhecido para sair de casa e ir até um bar. No retorno, ao caminhar por uma rua do bairro Bela Vista, foi surpreendido por um disparo que o atingiu nas costas. O autor fugiu logo após o ataque.

Gravemente ferido, o jovem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde teve o estado de saúde considerado delicado. O projétil teria atingido um dos pulmões, o que motivou a transferência para Rio Branco.

Após avaliação médica, foi solicitado apoio aéreo, e um helicóptero pousou em Assis Brasil por volta do meio-dia para realizar o transporte. Às 13h50, Donival foi estabilizado, embarcado e levado à capital acreana, onde deverá passar por cirurgia.

A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com acertos de contas envolvendo grupos criminosos. Na última sexta-feira (24), uma operação policial na cidade resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de integrar facções, incluindo um dos líderes locais, cuja prisão preventiva foi mantida pela Justiça.

