Jovem é vítima de emboscada a tiros na madrugada em Assis Brasil
Rapaz de 21 anos foi baleado nas costas e transferido de helicóptero para Rio Branco; polícia investiga possível acerto de contas
Um jovem identificado como Donival Martins Gomes, de 21 anos, foi vítima de uma emboscada a tiros na madrugada deste domingo (26), em Assis Brasil, município localizado na tríplice fronteira do Acre.
De acordo com informações iniciais, Donival teria sido chamado por um conhecido para sair de casa e ir até um bar. No retorno, ao caminhar por uma rua do bairro Bela Vista, foi surpreendido por um disparo que o atingiu nas costas. O autor fugiu logo após o ataque.
Gravemente ferido, o jovem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde teve o estado de saúde considerado delicado. O projétil teria atingido um dos pulmões, o que motivou a transferência para Rio Branco.
Após avaliação médica, foi solicitado apoio aéreo, e um helicóptero pousou em Assis Brasil por volta do meio-dia para realizar o transporte. Às 13h50, Donival foi estabilizado, embarcado e levado à capital acreana, onde deverá passar por cirurgia.
A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com acertos de contas envolvendo grupos criminosos. Na última sexta-feira (24), uma operação policial na cidade resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de integrar facções, incluindo um dos líderes locais, cuja prisão preventiva foi mantida pela Justiça.
Nova ponte de Xapuri receberá o nome de Jamil Félix Bestene em homenagem a comerciante libanês que marcou a história da cidade
Estrutura será inaugurada no dia 5 de novembro e é uma das maiores obras do governo Gladson Cameli, com investimento de R$ 40 milhões
A nova ponte da Sibéria, em Xapuri, será inaugurada no próximo dia 5 de novembro pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) e receberá o nome de Jamil Félix Bestene, em homenagem póstuma ao comerciante libanês que dedicou a vida ao desenvolvimento da cidade. A decisão reconhece os relevantes serviços prestados à comunidade xapuriensepor Bestene, figura lembrada por sua generosidade e espírito comunitário.
A estrutura tem 363 metros de extensão, com duas pistas e vias laterais, beneficiando diretamente a região onde vivem 42% da população de Xapuri.
Jamil Félix Bestene chegou ao Acre aos 17 anos, vindo do Líbano, e começou a trabalhar como padeiro na padaria do tio, Abdon Bestene. Movido pelo espírito empreendedor, passou a atuar como regatão pelo rio Acre, a bordo do batelão “Felito”, transportando pessoas e mercadorias até a região de fronteira com a Bolívia e o Peru. Era conhecido por oferecer caronas gratuitas e ajudar quem precisava atravessar o rio, gesto que o tornou querido e respeitado.
Durante o ciclo da borracha, Jamil se tornou comerciante e um dos personagens mais admirados de Xapuri, sendo lembrado pela filha, Nabiha Bestene, como um homem que “naturalizou-se brasileiro por amor à cidade onde constituiu sua família”. Ele faleceu em 2 de dezembro de 1980, poucos dias antes de completar 74 anos.
O bairro do Segundo Distrito, onde a ponte foi construída, surgiu na década de 1970, como um acampamento de seringueiros que pernoitavam para fazer feira nas casas aviadoras às margens do rio Xapuri. A construção da nova ponte — um antigo sonho dos moradores — começou em 2022, com investimento total de R$ 40 milhões, sendo R$ 25 milhões de recursos do governo estadual e R$ 15 milhões de emenda do senador Márcio Bittar.
O Deracre segue com equipes mobilizadas para concluir os últimos acabamentos antes da inauguração, que promete marcar um momento histórico para o município de Xapuri.
Governador Gladson Cameli afasta equipe médica após bebê acordar durante sepultamento em Rio Branco
Governador determina investigação minuciosa e promete punição aos responsáveis, caso seja confirmada negligência
O governador do Acre, Gladson Cameli (Progressistas), determinou neste sábado (25) o afastamento imediato da equipe médica responsável pela constatação do óbito do recém-nascido que foi dado como morto e acordou momentos antes do sepultamento, no cemitério Morada da Paz, em Rio Branco. O anúncio foi feito por meio das redes sociais oficiais do governo.
Cameli também determinou ao secretário de Estado de Saúde, Pedro Pascoal, a abertura de uma investigação minuciosa para apurar o caso, que chocou o Acre e ganhou repercussão nacional.
“Como governador, cidadão e pai, determinei o afastamento imediato da equipe médica responsável pela verificação do óbito da criança e a instalação de uma investigação minuciosa dos fatos”, escreveu o governador.
O chefe do Executivo estadual ainda manifestou solidariedade à família da criança e afirmou que, caso sejam comprovadas falhas ou negligência, os responsáveis não ficarão impunes. “Aos pais e familiares, a minha solidariedade e garantia de que, havendo culpados, estes não ficarão impunes”, declarou.
Gladson Cameli informou ainda que o Estado está mobilizando todos os esforços para garantir a sobrevivência do bebê, que segue internado em estado grave na UTI neonatal da Maternidade Bárbara Heliodora.
“No momento, todos os esforços do Estado são para salvar a vida da criança, que está assistida pelos melhores profissionais e com todos os equipamentos necessários”, completou.
O Ministério Público do Acre (MPAC) também acompanha o caso e apura possível negligência, erro médico ou falha nos protocolos hospitalares. Já a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) afirmou, em nota, que os protocolos de reanimação foram rigorosamente seguidos.
Polícia Civil prende jovem com meio quilo de maconha tipo skank em Xapuri
Suspeito de integrar esquema que trocava motos furtadas por drogas na Bolívia foi detido ao chegar na cidade
A Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (24), um jovem de 18 anos, identificado pelas iniciais J. R. dos S. de S., ao flagrá-lo transportando cerca de meio quilo de maconha tipo skank no momento em que chegava à cidade de Xapuri, no Alto Acre.
De acordo com informações da equipe de investigadores da Delegacia-Geral de Xapuri, o rapaz vinha sendo monitorado por envolvimento em tráfico de drogas e em furtos de motocicletas registrados recentemente no município.
As investigações apontam que motocicletas furtadas em Xapuri estavam sendo levadas para a Bolívia, onde eram trocadas por entorpecentes, que posteriormente retornavam ao Acre para comercialização. O esquema criminoso evidenciava uma rede de troca de bens furtados por drogas entre os dois países.
O suspeito foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Xapuri, onde foi autuado por tráfico de drogas e associação criminosa. Após os procedimentos de praxe, ele foi colocado à disposição da Justiça.
