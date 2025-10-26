Helicóptero com ferido de Assis Brasil muda rota por mau tempo e transferência segue por ambulância

Donival Martins, baleado nas costas, foi levado até Brasiléia e seguirá de UTA para Rio Branco

O helicóptero que transportava Donival Martins Gomes, de 21 anos, ferido a tiros nas costas durante a madrugada deste domingo (26) em Assis Brasil, precisou mudar de rota devido ao mau tempo. A aeronave, modelo Esquilo, que tinha como destino final Rio Branco, pousou de forma preventiva na cidade de Brasiléia, onde o paciente foi transferido para uma Unidade de Transporte Avançado (UTA) que seguirá viagem por via terrestre até a capital.

Donival havia sido baleado enquanto voltava para casa no Bairro Bela Vista, após ser chamado por um conhecido para ir a um bar. No retorno, foi surpreendido por um atirador, que o atingiu nas costas e fugiu em seguida.

Socorrido por populares, o jovem foi levado à UPA de Assis Brasil, onde seu estado de saúde foi considerado delicado. O ferimento teria atingido um dos pulmões, o que motivou o pedido de remoção aérea.

Por volta do meio-dia, o helicóptero pousou na tríplice fronteira para fazer o resgate, mas as condições climáticas adversas impediram o prosseguimento direto para Rio Branco. A aeronave pousou no Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e a transferência foi retomada por ambulância, com acompanhamento médico.

A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar relacionado a acerto de contas entre grupos criminosos que atuam na região de fronteira.

Vídeo:

