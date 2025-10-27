Extra
Vice-prefeito de Epitaciolândia sofre acidente após desviar de capivara na BR-317: Prefeitura publica Nota
Gestor retornava de agenda na zona rural e está em observação no Hospital Regional de Brasiléia
O vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, sofreu um acidente de trânsito no início da noite desta segunda-feira, 27 de outubro, na BR-317, quando retornava de uma agenda oficial na zona rural do município. O incidente ocorreu por volta das 18h00, em um trecho próximo à ponte que dá acesso à cidade, a aproximadamente quatro quilômetros do centro urbano.
De acordo com informações repassadas por sua irmã, Marinete Mesquita, que é secretária municipal de Planejamento e ex-vereadora de Brasiléia, Sérgio estava exercendo interinamente o cargo de prefeito enquanto o titular, Sérgio Lopes, cumpre compromissos administrativos em Brasília.
Ainda segundo o relato, o gestor conduzia uma caminhonete quando foi surpreendido por uma capivara que cruzou repentinamente a pista. No momento do ocorrido, chovia na região, o que deixou o asfalto escorregadio. Ao tentar desviar do animal, o vice-prefeito perdeu o controle da direção, e o veículo acabou saindo da pista e capotando várias vezes até parar em um barranco às margens da rodovia.
Apesar da gravidade do acidente, Sérgio Mesquita utilizava o cinto de segurança, o que evitou ferimentos mais sérios. Ele sofreu batidas leves na cabeça e no corpo, mas não apresentou fraturas. Após a capotagem, o vice-prefeito conseguiu sair do veículo cambaleando até próximo da estrada e ter conseguido acionar amigos e o resgate, sendo localizado após buscas no meio do mato.
Equipes de resgate e amigos rapidamente e realizaram os primeiros atendimentos. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por exames clínicos e de imagem. Conforme boletim médico preliminar, Sérgio está lúcido, consciente e em estado estável, permanecendo em observação até a conclusão de todos os exames necessários.
Pessoas próximas confirmaram que Sérgio Mesquita deve receber alta médica nas próximas horas, caso não sejam constatadas complicações adicionais.
Policiais Rodoviários Federais – PRF, foram acionados no local um relatório sobre o acidente poderá ser divulgado em até 30 dias.
NOTA DE ESCLARECIMENTO
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Assessoria de Comunicação, vem a público prestar esclarecimentos sobre o estado de saúde do vice-prefeito Sérgio Mesquita.
No início da noite desta segunda-feira, 27 de outubro, o vice-prefeito sofreu um acidente de trânsito na BR-317, quando retornava de uma agenda oficial na zona rural do município. O ocorrido se deu por volta das 18h00, em um trecho próximo à ponte que dá acesso à cidade, a cerca de quatro quilômetros do centro urbano.
De acordo com informações repassadas por sua irmã, Marinete Mesquita, secretária municipal de Planejamento, o vice-prefeito, que no momento exercia interinamente o cargo de prefeito, dirigia uma caminhonete quando foi surpreendido por uma capivara que atravessou repentinamente a pista. No instante do acidente, chovia na região, e o asfalto escorregadio contribuiu para que o veículo saísse da pista e capotasse algumas vezes até parar em um barranco às margens da rodovia.
Felizmente, Sérgio Mesquita utilizava o cinto de segurança, o que evitou ferimentos mais graves. Ele sofreu escoriações leves e pequenas batidas na cabeça e no corpo, sem apresentar fraturas. Após o acidente, conseguiu sair do veículo e pedir ajuda, sendo resgatado por amigos e equipes de socorro que prestaram os primeiros atendimentos.
O vice-prefeito foi encaminhado ao Hospital Regional Raimundo Chaar, em Brasiléia, onde passou por exames clínicos e de imagem. Segundo boletim médico preliminar, Sérgio Mesquita está lúcido, consciente e em estado estável, permanecendo em observação até a conclusão de todos os exames necessários.
A Prefeitura de Epitaciolândia agradece as manifestações de apoio e solidariedade recebidas e reforça o compromisso de manter a população informada sobre o estado de saúde do vice-prefeito.
Assessoria de Comunicação
Prefeitura de Epitaciolândia
27 de outubro de 2025
Comentários
Extra
Helicóptero com ferido de Assis Brasil muda rota por mau tempo e transferência segue por ambulância
Donival Martins, baleado nas costas, foi levado até Brasiléia e seguirá de UTA para Rio Branco
O helicóptero que transportava Donival Martins Gomes, de 21 anos, ferido a tiros nas costas durante a madrugada deste domingo (26) em Assis Brasil, precisou mudar de rota devido ao mau tempo. A aeronave, modelo Esquilo, que tinha como destino final Rio Branco, pousou de forma preventiva na cidade de Brasiléia, onde o paciente foi transferido para uma Unidade de Transporte Avançado (UTA) que seguirá viagem por via terrestre até a capital.
Donival havia sido baleado enquanto voltava para casa no Bairro Bela Vista, após ser chamado por um conhecido para ir a um bar. No retorno, foi surpreendido por um atirador, que o atingiu nas costas e fugiu em seguida.
Socorrido por populares, o jovem foi levado à UPA de Assis Brasil, onde seu estado de saúde foi considerado delicado. O ferimento teria atingido um dos pulmões, o que motivou o pedido de remoção aérea.
Por volta do meio-dia, o helicóptero pousou na tríplice fronteira para fazer o resgate, mas as condições climáticas adversas impediram o prosseguimento direto para Rio Branco. A aeronave pousou no Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, e a transferência foi retomada por ambulância, com acompanhamento médico.
A Polícia Civil investiga o caso, que pode estar relacionado a acerto de contas entre grupos criminosos que atuam na região de fronteira.
Vídeo:
Comentários
Extra
Jovem é vítima de emboscada a tiros na madrugada em Assis Brasil
Rapaz de 21 anos foi baleado nas costas e transferido de helicóptero para Rio Branco; polícia investiga possível acerto de contas
Um jovem identificado como Donival Martins Gomes, de 21 anos, foi vítima de uma emboscada a tiros na madrugada deste domingo (26), em Assis Brasil, município localizado na tríplice fronteira do Acre.
De acordo com informações iniciais, Donival teria sido chamado por um conhecido para sair de casa e ir até um bar. No retorno, ao caminhar por uma rua do bairro Bela Vista, foi surpreendido por um disparo que o atingiu nas costas. O autor fugiu logo após o ataque.
Gravemente ferido, o jovem foi socorrido e levado à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde teve o estado de saúde considerado delicado. O projétil teria atingido um dos pulmões, o que motivou a transferência para Rio Branco.
Após avaliação médica, foi solicitado apoio aéreo, e um helicóptero pousou em Assis Brasil por volta do meio-dia para realizar o transporte. Às 13h50, Donival foi estabilizado, embarcado e levado à capital acreana, onde deverá passar por cirurgia.
A Polícia Civil investiga o caso e trabalha com a hipótese de que o crime tenha relação com acertos de contas envolvendo grupos criminosos. Na última sexta-feira (24), uma operação policial na cidade resultou na prisão de seis pessoas suspeitas de integrar facções, incluindo um dos líderes locais, cuja prisão preventiva foi mantida pela Justiça.
Comentários
Extra
Nova ponte de Xapuri receberá o nome de Jamil Félix Bestene em homenagem a comerciante libanês que marcou a história da cidade
Estrutura será inaugurada no dia 5 de novembro e é uma das maiores obras do governo Gladson Cameli, com investimento de R$ 40 milhões
A nova ponte da Sibéria, em Xapuri, será inaugurada no próximo dia 5 de novembro pelo governador Gladson Cameli (Progressistas) e receberá o nome de Jamil Félix Bestene, em homenagem póstuma ao comerciante libanês que dedicou a vida ao desenvolvimento da cidade. A decisão reconhece os relevantes serviços prestados à comunidade xapuriensepor Bestene, figura lembrada por sua generosidade e espírito comunitário.
A estrutura tem 363 metros de extensão, com duas pistas e vias laterais, beneficiando diretamente a região onde vivem 42% da população de Xapuri.
Jamil Félix Bestene chegou ao Acre aos 17 anos, vindo do Líbano, e começou a trabalhar como padeiro na padaria do tio, Abdon Bestene. Movido pelo espírito empreendedor, passou a atuar como regatão pelo rio Acre, a bordo do batelão “Felito”, transportando pessoas e mercadorias até a região de fronteira com a Bolívia e o Peru. Era conhecido por oferecer caronas gratuitas e ajudar quem precisava atravessar o rio, gesto que o tornou querido e respeitado.
Durante o ciclo da borracha, Jamil se tornou comerciante e um dos personagens mais admirados de Xapuri, sendo lembrado pela filha, Nabiha Bestene, como um homem que “naturalizou-se brasileiro por amor à cidade onde constituiu sua família”. Ele faleceu em 2 de dezembro de 1980, poucos dias antes de completar 74 anos.
O bairro do Segundo Distrito, onde a ponte foi construída, surgiu na década de 1970, como um acampamento de seringueiros que pernoitavam para fazer feira nas casas aviadoras às margens do rio Xapuri. A construção da nova ponte — um antigo sonho dos moradores — começou em 2022, com investimento total de R$ 40 milhões, sendo R$ 25 milhões de recursos do governo estadual e R$ 15 milhões de emenda do senador Márcio Bittar.
O Deracre segue com equipes mobilizadas para concluir os últimos acabamentos antes da inauguração, que promete marcar um momento histórico para o município de Xapuri.
Você precisa fazer login para comentar.