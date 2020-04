Para burlar a barreira sanitária montada pela prefeitura de Tarauacá na BR-364, pessoas já tentaram entrar na cidade dentro de bagageiro de carro, conta o enfermeiro Iago Correia, da Secretaria Municipal de Saúde.

O bloqueio foi instalado no dia 23 de março com o objetivo de monitorar a entrada de pessoas de outras cidades no município e consequentemente impedir a contaminação pelo coronavírus por meio da chegada de algum infectado pelo vírus. Apenas caminhões com cargas ou transportes emergencias podem acessar a cidade.

Ocorre que entre a passagem de um veículo e outro há sempre quem tente enganar a fiscalização, diz o enfermeiro.

São pessoas que parecem levar o serviço dos profissionais de saúde na brincadeira e que não tem noção alguma do perigo da Covid-19, acredita.

Tarauacá não tem nenhum caso confirmado do novo coronavírus. A barreira sanitária será mantida até 30 de abril.

