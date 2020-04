Por Luciano Tavares

A falta de profissionais no país é um dos grandes problemas no atendimento na rede pública de saúde aos pacientes coronavírus. A realidade se reflete no Acre.

Por isso, nesta segunda-feira (20), o governador Gladson Cameli pediu por meio de ofício aos ministros da Educação, Abraham Bragança, e de Saúde, Nelson Teich, e à presidente do Conselho Regional de Medicina (CRM) do Acre, Leuda Maria Davalos, a liberação provisória para trabalho dos médicos formados no exterior para reforçar o combate ao coronavírus no Acre.

“Dentro deste grave contexto, precisamos unir forças e valorizar o esforço e a legitimidade desses profissionais para atuarem no combate à pandemia. Não tenho dúvida que todos serão beneficiados com essa união de forças e conhecimento.”

Os casos confirmados de Covid-19 subiram de 163 para 176, nesta segunda-feira, 20, no Acre. Há oito mortes ocasionadas pela doença no estado.

