Uma ação da Polícia Militar resultou na prisão de três criminosos, na apreensão de armas de fogo e munições na noite desta segunda-feira (20), no Residencial Rosa Linda, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com a polícia os criminosos são acusados de roubar os funcionários da Fogás. Os bandidos fizeram uma ligação para a empresa e pediram uma quantidade de gás para um suposto comércio. Quando os funcionários chegaram ao local, os criminosos em posse de armas de fogo renderam os trabalhadores e subtraíram celulares, vários pertences, dinheiro e fugiram do local.

Uma guarnição da Polícia Militar foi acionada e em patrulhamento pela região se depararam com dois suspeito. Foi feito a abordagem e os policiais encontraram duas armas de fogo e os pertences das vítimas.

Na cintura de um dos criminosos se encontrava uma chave de uma motocicleta, foi feito uma pesquisa e os policiais constataram que a moto modelo Falcon, de placa MZU-4388, estava no bairro São Francisco e teria sido usada na tentativa de homicídio ocorrida na tarde de sábado (18), onde um adolescente de 16 anos foi ferido com um tiro nas costas, no Ramal da Judiam no bairro Belo Jardim I.

Perguntando aonde os bandidos havia conseguido as armas usada no crime, os criminosos informaram que em uma casa no Ramal Bom Jesus, no bairro Vila Acre haveria mais armas de fogo. A guarnição se deslocou até o local e encontraram duas pistolas 380, 2 coletes balístico, uma submetralhadora, encontraram ainda, 223 munições de calibre 762 e 80 munições de pistola 380. Na ação da Polícia na casa, duas mulheres e um homem foram presos.

Diante dos fatos foi dada voz de prisão e os criminosos foram encaminhados à Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos.

