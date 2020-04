O tio morava na mesma casa da sobrinha, e a cerca de 15 dias estava cometendo os abusos

ITHAMAR SOUZA

Um homem de 40 anos foi preso pelo crime de estupro de vulnerável, na manhã desta segunda-feira (1), no Ramal do Feijão, zona rural do município de Mâncio Lima, no interior do Acre.

Segundo o delegado José Obetânio, o acusado foi denunciado pelo crime de abuso sexual por ter estuprado a própria sobrinha de 12 anos, tendo uma agravante, que a criança possuí problemas de saúde. O tio morava na mesma casa da sobrinha, e a cerca de 15 dias estava cometendo os abusos.

Diante dos fatos e das circunstâncias, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido ao presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul.

A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML), onde será submetida a um exame de conjunção carnal.

Se condenado, o estuprador cumprirá uma pena de 8 a 15 anos em regime totalmente fechado.

