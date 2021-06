Neste sábado (12), a previsão é de mais chuva para a região Norte

A temperatura pode variar entre 18 e 36 graus

As temperaturas seguem amenas sobre o Acre e Rondônia, neste sábado (12). Há previsão de chuva entre o oeste do Acre, Amazonas, Roraima, Amapá e todo o estado do Pará, na forma de pancadas isoladas e concentradas especialmente durante a tarde. Em Rio Branco (AC) e em todo o estado de Rondônia, o tempo firme predomina.

A temperatura no Norte do país pode ficar entre 18 e 36 graus. Os índices de umidade relativa do ar variam entre 20% e 100%.

As informações são do Somar Meteorologia.