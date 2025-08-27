Extra
Mulher tem cabeça esmagada a golpes de tábua de cortar carne pelo próprio companheiro
Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, foi assassinada dentro de casa no bairro Belo Jardim 1; acusado está foragido
Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, foi brutalmente assassinada na noite desta terça-feira (26), dentro da própria residência, na Travessa Chicão, com acesso pelo Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco. O principal suspeito é o companheiro dela,Soares, de 26 anos, que fugiu após o crime.
De acordo com familiares, o casal era usuário de drogas, vivia junto há vários anos e já havia passado por internações em clínicas de reabilitação. Vizinhos relataram que as brigas eram constantes e, em muitas ocasiões, precisaram intervir para evitar uma tragédia.
Na noite do crime, Jerberson teria ligado para a companheira pedindo para ser buscado no hospital, onde ainda fazia tratamento. Ao chegarem em casa, ele consumiu bebidas alcoólicas e, em determinado momento, Ivanilde adormeceu. Foi então que o suspeito desferiu diversos golpes com uma tábua de cortar carne contra a cabeça da vítima, causando traumatismo craniano encefálico gravíssimo. A morte foi imediata.
Cerca de quatro horas depois, familiares e vizinhos encontraram a mulher sem vida sobre a cama. O Samu foi acionado, mas apenas confirmou o óbito. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML).
Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas não localizaram o acusado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e colheu informações preliminares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como feminicídio.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE PRORROGAÇÃO E PRORROGAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 17/2025
1. OBJETO
Contratação de serviço de vigilância patrimonial armada cumulado com monitoramento eletrônico com câmeras em circuito fechado com acesso remoto via IP em sistema de comodato para o SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 03 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 03 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 26 de agosto de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 – COMPRAS.GOV 90118/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico supracitado para retificação do termo de referência, considerando pedido de esclarecimento.
Objeto: Aquisição de Material Esportivo para atender as demandas da Gerência de Esporte, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes no âmbito dos projetos sociais, escolinhas esportivas, campeonatos municipais (urbanos e rurais), eventos esportivos e ações de incentivo à prática esportiva no município de Brasiléia/AC.
O Edital Retificado e seus anexos serão divulgados após a devida retificação:
https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 26 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Sem climatização e com falhas na infraestrutura, hospital de Brasiléia volta a viver o fantasma do abandono
Com uma sensação térmica que parece beirar os 38 graus, servidores do Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, reclamam da falta de funcionamento dos condicionadores de ar. O setor de atendimento, ambulatório, sala de sutura, sala de pequenos procedimentos, maternidade e as salas de observação não possuem climatização. Plantonistas, grávidas e outros pacientes são obrigados a ficar no calor.
Com a falta de funcionamento do ar-condicionado central, o pronto-socorro é mantido com uma ventilação precária, dependendo de um equipamento que não consegue dar conta de todo o ambiente. A situação se agrava ao se olhar para o teto, que apresenta infiltrações, fissuras e rachaduras, dando a impressão de que a estrutura pode estar comprometida.
O forro de gesso da semi-intensiva também apresenta falhas que causam receio de acidentes na equipe que trabalha no local. O mesmo ambiente possui um espaço improvisado para o repouso de médicos, enquanto a sala de higienização também se transforma em uma copa.
A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) realizou duas visitas técnicas ao hospital, uma em 27 de abril e outra em 16 de agosto, tendo enviado relatórios ao Ministério Público Estadual, Conselho Regional de Medicina e Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Os documentos apontam ainda a sobrecarga de trabalho.
Ainda se constatou a falta de medicamentos, a ausência de prontuário eletrônico, além da carência de itens básicos, como colchões, lençóis e cadeiras quebradas, bem como falhas como a ausência de plantonistas na ultrassonografia, no raio-x e na tomografia durante o período noturno.
“Pelas omissões recorrentes, vale a pena questionar a possibilidade de responsabilização dos gestores que têm conhecimento das falhas, mas não realizam as mudanças necessárias”, finalizou a diretora Cibele Brígido.
