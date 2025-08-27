Mulher tem cabeça esmagada a golpes de tábua de cortar carne pelo próprio companheiro

Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, foi assassinada dentro de casa no bairro Belo Jardim 1; acusado está foragido

Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, foi brutalmente assassinada na noite desta terça-feira (26), dentro da própria residência, na Travessa Chicão, com acesso pelo Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco. O principal suspeito é o companheiro dela,Soares, de 26 anos, que fugiu após o crime.

De acordo com familiares, o casal era usuário de drogas, vivia junto há vários anos e já havia passado por internações em clínicas de reabilitação. Vizinhos relataram que as brigas eram constantes e, em muitas ocasiões, precisaram intervir para evitar uma tragédia.

Na noite do crime, Jerberson teria ligado para a companheira pedindo para ser buscado no hospital, onde ainda fazia tratamento. Ao chegarem em casa, ele consumiu bebidas alcoólicas e, em determinado momento, Ivanilde adormeceu. Foi então que o suspeito desferiu diversos golpes com uma tábua de cortar carne contra a cabeça da vítima, causando traumatismo craniano encefálico gravíssimo. A morte foi imediata.

Cerca de quatro horas depois, familiares e vizinhos encontraram a mulher sem vida sobre a cama. O Samu foi acionado, mas apenas confirmou o óbito. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML).

Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas não localizaram o acusado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e colheu informações preliminares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como feminicídio.

