Brasiléia promove 12ª Conferência Municipal de Assistência Social e reforça compromisso com o SUAS

A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realizou nesta quarta-feira (28) a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento aconteceu no antigo prédio do CEDUP hoje polo da UnB, ao lado da Primeira da Prefeitura representantes da sociedade civil, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).

Com o tema “20 anos do SUAS – Construção, Proteção Social e Resistência”, a conferência destacou a importância de fortalecer a rede de proteção social no município e de assegurar os direitos das famílias em situação de vulnerabilidade.

Ao longo do dia, a programação contou com palestras, oficinas temáticas, mesas de debates e apresentações culturais, criando um ambiente de diálogo democrático e participativo.

O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que o encontro reafirma o compromisso da gestão municipal com a população.

“Estamos celebrando os 20 anos do SUAS, um sistema que representa cidadania e inclusão. Aqui em Brasiléia, nosso desafio é garantir que essas políticas públicas cheguem com eficácia a quem mais precisa. Esta conferência é a oportunidade de unir forças, ouvir a comunidade e avançar na construção de uma sociedade mais justa,” destacou o prefeito.

A secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães, reforçou a relevância do espaço de debates para o futuro da política social no município.

“O SUAS é fruto de uma construção coletiva e participativa. Reunir governo e sociedade civil para avaliar e propor melhorias é fundamental para que a assistência social continue sendo um direito de todos, especialmente das famílias mais vulneráveis,” afirmou a secretária.

Entre as autoridades presentes estavam: Isaías, representante dos usuários do SUAS e da comunidade dos povos originários em condição urbana Jaminawa; Rosimeire Nunes Carvalho, representante dos trabalhadores do SUAS; o defensor público Dr. Henry Sandres; o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio; a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Joana Bandeira; o presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke; além do prefeito Carlinhos do Pelado e da secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães.

A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Brasiléia reafirmou o papel fundamental da participação popular na construção de políticas públicas que promovam dignidade, cidadania e igualdade social.

