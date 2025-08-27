Extra
Brasiléia promove 12ª Conferência Municipal de Assistência Social e reforça compromisso com o SUAS
A Prefeitura de Brasiléia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e do Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realizou nesta quarta-feira (28) a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social. O evento aconteceu no antigo prédio do CEDUP hoje polo da UnB, ao lado da Primeira da Prefeitura representantes da sociedade civil, trabalhadores e usuários do Sistema Único de Assistência Social (SUAS).
Com o tema “20 anos do SUAS – Construção, Proteção Social e Resistência”, a conferência destacou a importância de fortalecer a rede de proteção social no município e de assegurar os direitos das famílias em situação de vulnerabilidade.
Ao longo do dia, a programação contou com palestras, oficinas temáticas, mesas de debates e apresentações culturais, criando um ambiente de diálogo democrático e participativo.
O prefeito Carlinhos do Pelado ressaltou que o encontro reafirma o compromisso da gestão municipal com a população.
“Estamos celebrando os 20 anos do SUAS, um sistema que representa cidadania e inclusão. Aqui em Brasiléia, nosso desafio é garantir que essas políticas públicas cheguem com eficácia a quem mais precisa. Esta conferência é a oportunidade de unir forças, ouvir a comunidade e avançar na construção de uma sociedade mais justa,” destacou o prefeito.
A secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães, reforçou a relevância do espaço de debates para o futuro da política social no município.
“O SUAS é fruto de uma construção coletiva e participativa. Reunir governo e sociedade civil para avaliar e propor melhorias é fundamental para que a assistência social continue sendo um direito de todos, especialmente das famílias mais vulneráveis,” afirmou a secretária.
Entre as autoridades presentes estavam: Isaías, representante dos usuários do SUAS e da comunidade dos povos originários em condição urbana Jaminawa; Rosimeire Nunes Carvalho, representante dos trabalhadores do SUAS; o defensor público Dr. Henry Sandres; o presidente da Câmara Municipal de Brasiléia, Marquinhos Tibúrcio; a presidente do Conselho Municipal de Assistência Social, Joana Bandeira; o presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke; além do prefeito Carlinhos do Pelado e da secretária municipal de Assistência Social, Suly Guimarães.
A 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Brasiléia reafirmou o papel fundamental da participação popular na construção de políticas públicas que promovam dignidade, cidadania e igualdade social.
“Nasci de novo”: repórter que sobreviveu a grave acidente emociona ao falar sobre fé e superação
Quem faz a notícia, por vezes, vira notícia. Foi o que aconteceu com Otávio Damasceno, repórter de 20 anos que sofreu um acidente de moto no último dia 11 de agosto. Para ele, a história não se resumiu a uma tragédia, mas se transformou em um verdadeiro milagre de superação. Após 14 dias de internação, incluindo um período na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o jovem voltou para casa com a família, carregando uma nova perspectiva sobre a vida.
Em entrevista ao ContilNet, Otávio contou que não se lembra de absolutamente nada do momento da colisão com o ônibus escolar e foi reconstruindo os acontecimentos por meio dos relatos da família. “Eu não lembro absolutamente de nada do momento do acidente,” relata Otávio, com um tom de quem ainda processa a realidade. Ele acordou no pronto-socorro desorientado, em um estado que ele descreve como um sonho.
Segundo ele, não há explicação para sua sobrevivência que não passe pela fé. O repórter afirmou que enxerga o episódio como um milagre de Deus em sua vida.
A mãe, Maria Antônia Nascimento, e a avó, dona Raimunda, também estavam presentes durante a entrevista e não contiveram a emoção ao falar sobre o retorno do jovem para casa. “É como se ele tivesse nascido de novo. Agradeço a cada pessoa que orou por ele. Cada oração fez diferença na vida do meu filho”, disse Maria.
Já dona Raimunda revelou que só voltou a dormir e a se alimentar depois da volta do neto. “O pesadelo acabou. Hoje eu consigo sorrir e agradecer a Deus por esse milagre”.
Além das marcas físicas, como a fratura no braço que exigiu cirurgia, e diante de situação tão delicada, Otávio fez questão de compartilhar uma reflexão. Ele defendeu que as pessoas não devem esperar o futuro para demonstrar amor ou ajudar o próximo, já que o amanhã pertence a Deus.
“Se você puder dizer que ama alguém, diga hoje. Se puder ajudar alguém, ajude hoje. Porque o amanhã pertence a Deus. Eu não sou santo, mas sou positivo, e acredito que Deus me usou para ensinar outras pessoas a valorizar a vida e a fé”, declarou.
O repórter também agradeceu o apoio recebido de colegas de trabalho e até de seu patrão, que foi visitá-lo no hospital. Para ele, cada gesto de carinho foi fundamental em sua recuperação.
Apesar de ainda precisar de cuidados médicos, Otávio não esconde a ansiedade de voltar à rotina. “Noticiar é bom, mas virar notícia não é. Estou com muita saudade de comunicar, de acordar cedo para levar informação para quem me acompanha. Essa vontade de voltar logo vai acelerar minha recuperação”, afirmou.
ASSISTA A ENTREVISTA NA ÍNTEGRA:
Mulher tem cabeça esmagada a golpes de tábua de cortar carne pelo próprio companheiro
Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, foi assassinada dentro de casa no bairro Belo Jardim 1; acusado está foragido
Ivanilde Souza da Silva, de 42 anos, foi brutalmente assassinada na noite desta terça-feira (26), dentro da própria residência, na Travessa Chicão, com acesso pelo Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim 1, no Segundo Distrito de Rio Branco. O principal suspeito é o companheiro dela,Soares, de 26 anos, que fugiu após o crime.
De acordo com familiares, o casal era usuário de drogas, vivia junto há vários anos e já havia passado por internações em clínicas de reabilitação. Vizinhos relataram que as brigas eram constantes e, em muitas ocasiões, precisaram intervir para evitar uma tragédia.
Na noite do crime, Jerberson teria ligado para a companheira pedindo para ser buscado no hospital, onde ainda fazia tratamento. Ao chegarem em casa, ele consumiu bebidas alcoólicas e, em determinado momento, Ivanilde adormeceu. Foi então que o suspeito desferiu diversos golpes com uma tábua de cortar carne contra a cabeça da vítima, causando traumatismo craniano encefálico gravíssimo. A morte foi imediata.
Cerca de quatro horas depois, familiares e vizinhos encontraram a mulher sem vida sobre a cama. O Samu foi acionado, mas apenas confirmou o óbito. A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo removido ao Instituto Médico Legal (IML).
Equipes da Polícia Militar realizaram buscas na região, mas não localizaram o acusado. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) esteve no local e colheu informações preliminares. O caso será investigado pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) como feminicídio.
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE PRORROGAÇÃO E PRORROGAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 17/2025
1. OBJETO
Contratação de serviço de vigilância patrimonial armada cumulado com monitoramento eletrônico com câmeras em circuito fechado com acesso remoto via IP em sistema de comodato para o SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 03 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 03 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 26 de agosto de 2025.
