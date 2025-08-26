Extra
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE PRORROGAÇÃO E PRORROGAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 17/2025
1. OBJETO
Contratação de serviço de vigilância patrimonial armada cumulado com monitoramento eletrônico com câmeras em circuito fechado com acesso remoto via IP em sistema de comodato para o SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.
2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 03 de setembro de 2025 às 10h45min;
Início da sessão de disputa de preço: 03 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.
Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.
Rio Branco-AC, 26 de agosto de 2025.
AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO
Pregão Eletrônico SRP nº 24/2025
1. OBJETO
Registro de preços para confecção de materiais promocionais e produção de troféus personalizados EMPRETEC 5D conforme condições especificadas neste edital e seus anexos.
2. ALTERAÇÕES – ITEM 01
Onde-se-lê:
Dimensões: Formato fechado A4 (21 cm x 29,7 cm)
Capa e contracapa dura: Papel couchê fosco branco 170g/m² + papelão pinho (para acoplamento), Cores 4/0; Laminação fosca 1/0; Encadernação Wire-ô Branco (preferencial) ou Preto; Aplicação de verniz localizado na foto da capa (opcional).
Folha de guarda (colada da contracapa – tabela CCEs): Papel couchê fosco branco 170g/m², Cores 4/0.
Miolo: Couchê fosco 150g/m2, Cores 4/4.
Leia-se:
Dimensões: Formato fechado A4 (21 cm x 29,7 cm)
Capa e contracapa dura: Papel couchê fosco branco 170g/m² + papelão pinho (para acoplamento), Cores 4/0; Laminação fosca 1/0; Encadernação Wire-ô Branco (preferencial) ou Preto; Aplicação de verniz localizado na foto da capa (opcional).
Folha de guarda (colada da contracapa – tabela CCEs):Papel couchê fosco branco 170g/m², Cores 4/0.
Miolo: Couchê fosco 150g/m2, Cores 4/4.
Nº de páginas do referido manual é de 216
3. NOVO PRAZO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.
Local da realização: www.redeempresas.com.br;
Término do prazo para envio de propostas: 03 de setembro de 2025 às 10:50h;
Início da sessão de disputa de preço: 03 de setembro de 2025 às 11:00h.
Será sempre considerado o horário de Brasília.
Rio Branco-AC, 26 de agosto de 2025.
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE SUSPENSÃO
ESTADO DO ACRE
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA
COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE SUSPENSÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N° 018/2025 – COMPRAS.GOV 90118/2025
A Prefeitura Municipal de Brasiléia através da Comissão de Contratação informa os interessados sobre a SUSPENSÃO do Pregão Eletrônico supracitado para retificação do termo de referência, considerando pedido de esclarecimento.
Objeto: Aquisição de Material Esportivo para atender as demandas da Gerência de Esporte, da Secretaria Municipal de Cultura e Esportes no âmbito dos projetos sociais, escolinhas esportivas, campeonatos municipais (urbanos e rurais), eventos esportivos e ações de incentivo à prática esportiva no município de Brasiléia/AC.
O Edital Retificado e seus anexos serão divulgados após a devida retificação:
https://externo.tceac.tc.br/portaldaslicitacoes/menu/, https://www.gov.br/compras/pt-br e https://www.brasileia.ac.gov.br/.
Brasiléia/AC, 26 de agosto de 2025.
Thaísa Batista Monteiro Pontes
Pregoeira
Sem climatização e com falhas na infraestrutura, hospital de Brasiléia volta a viver o fantasma do abandono
Com uma sensação térmica que parece beirar os 38 graus, servidores do Hospital Raimundo Chaar, em Brasileia, reclamam da falta de funcionamento dos condicionadores de ar. O setor de atendimento, ambulatório, sala de sutura, sala de pequenos procedimentos, maternidade e as salas de observação não possuem climatização. Plantonistas, grávidas e outros pacientes são obrigados a ficar no calor.
Com a falta de funcionamento do ar-condicionado central, o pronto-socorro é mantido com uma ventilação precária, dependendo de um equipamento que não consegue dar conta de todo o ambiente. A situação se agrava ao se olhar para o teto, que apresenta infiltrações, fissuras e rachaduras, dando a impressão de que a estrutura pode estar comprometida.
O forro de gesso da semi-intensiva também apresenta falhas que causam receio de acidentes na equipe que trabalha no local. O mesmo ambiente possui um espaço improvisado para o repouso de médicos, enquanto a sala de higienização também se transforma em uma copa.
A Diretoria do Sindicato dos Médicos do Acre (Sindmed-AC) realizou duas visitas técnicas ao hospital, uma em 27 de abril e outra em 16 de agosto, tendo enviado relatórios ao Ministério Público Estadual, Conselho Regional de Medicina e Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre). Os documentos apontam ainda a sobrecarga de trabalho.
Ainda se constatou a falta de medicamentos, a ausência de prontuário eletrônico, além da carência de itens básicos, como colchões, lençóis e cadeiras quebradas, bem como falhas como a ausência de plantonistas na ultrassonografia, no raio-x e na tomografia durante o período noturno.
“Pelas omissões recorrentes, vale a pena questionar a possibilidade de responsabilização dos gestores que têm conhecimento das falhas, mas não realizam as mudanças necessárias”, finalizou a diretora Cibele Brígido.
Prefeitura de Epitaciolândia realiza 14ª Conferência Municipal de Assistência Social
A Prefeitura de Epitaciolândia, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania, realizou na manhã desta terça-feira, 26, a 14ª Conferência Municipal de Assistência Social, no auditório do Centro de Referência dos Idosos. O evento reuniu autoridades, gestores, trabalhadores do setor e representantes da sociedade civil, fortalecendo o debate sobre políticas públicas de proteção e inclusão social.
Autoridades presentes
Compuseram o dispositivo de honra:
- Sérgio Lopes, prefeito de Epitaciolândia;
- Gabriel Gelpke, presidente do Conselho Estadual de Assistência Social;
- Sérgio Mesquita, vice-prefeito e secretário de Saúde;
- Lindaci Franco, secretária de Assistência Social e Cidadania;
- Alex Tavares dos Santos, delegado da Polícia Civil;
- Eliade Silva, representante do Poder Legislativo;
- Tiago, presidente do Conselho Municipal de Assistência Social;
- Dra. Lívia Carneiro, defensora pública.
- Francisca Valentim representando o grupo de Idosos de Epitaciolândia.
Além destes, também prestigiaram a conferência secretários municipais, assessores, servidores, lideranças comunitárias e usuários dos serviços de assistência social.
A abertura foi marcada pela execução dos hinos nacional e municipal, interpretados pelo coral do Centro do Idoso, emocionando os presentes.
- Tema e objetivos
Neste ano, a conferência teve como tema:
“20 anos do SUAS: Construção da proteção social e resistência – Construindo com união, protegendo com ação e resistindo com determinação.”
O objetivo principal foi avaliar a Política Nacional de Assistência Social, propor diretrizes para o fortalecimento do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) e incentivar a participação da sociedade na formulação e fiscalização das políticas públicas voltadas à área.
Discursos e destaques
Durante o encontro, diversas autoridades reforçaram a importância da assistência social como pilar para a garantia de direitos e proteção da população mais vulnerável.
O presidente do Conselho Estadual de Assistência Social, Gabriel Gelpke, ressaltou a necessidade de ampliar investimentos no setor:
“As pessoas que estão aqui são beneficiárias diretas dessa política, e precisamos ter clareza de que só avançaremos com financiamento adequado. Quero parabenizar o prefeito pela organização e presença, pois sua participação representa o compromisso do município com a assistência social.”
Sergio Mesquita Vice-prefeito e Secretário de Saúde destacou que: “Sem a assistência social é muito difícil avançar em outras áreas. Aqui em Epitaciolândia temos exemplos de programas que mudam a vida da população, porque assistência social nada mais é do que cuidar com humanidade das pessoas que mais precisam.”
Já o prefeito Sérgio Lopes enfatizou a importância de políticas que tragam dignidade e oportunidades:
“Ninguém fica feliz por depender do poder público. O que todos desejam é trabalho, oportunidade e qualidade de vida. Nossa gestão tem se empenhado em garantir não só assistência, mas também resultados expressivos na saúde e educação. Tenho certeza de que, se fosse possível mensurar, a nossa Secretaria de Assistência Social também estaria entre as melhores do Estado pelo trabalho extraordinário que realiza.”
O prefeito também relembrou sua trajetória no serviço público e destacou a união entre secretarias e instituições parceiras, como a Defensoria Pública, para ampliar os resultados em prol da população.
Espaço de diálogo
A conferência contou ainda com rodas de discussão, elaboração de propostas e deliberações sobre prioridades locais, que serão encaminhadas às etapas estadual e nacional.
O encontro reafirmou Epitaciolândia como referência em políticas públicas voltadas para a inclusão social, valorizando a participação popular e o fortalecimento da rede de proteção às famílias em situação de vulnerabilidade.
