Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – AVISO DE PRORROGAÇÃO E PRORROGAÇÃO

AVISO DE PRORROGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 17/2025

1. OBJETO

Contratação de serviço de vigilância patrimonial armada cumulado com monitoramento eletrônico com câmeras em circuito fechado com acesso remoto via IP em sistema de comodato para o SEBRAE/AC conforme especificações constantes neste edital e seus anexos.

2. RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Local da realização: www.redeempresas.com.br;

Término do prazo para envio de propostas: 03 de setembro de 2025 às 10h45min;

Início da sessão de disputa de preço: 03 de setembro de 2025 às 11:00h.

Será sempre considerado o horário de Brasília.

3. ESCLARECIMENTOS DE DÚVIDAS.

Questionamentos poderão ser encaminhados ao SEBRAE/AC, somente por escrito pelo e-mail: [email protected], aos cuidados da Comissão de Licitação, até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão pública.

Rio Branco-AC, 26 de agosto de 2025.

AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO

Pregão Eletrônico SRP nº 24/2025

1. OBJETO

Registro de preços para confecção de materiais promocionais e produção de troféus personalizados EMPRETEC 5D conforme condições especificadas neste edital e seus anexos.

2. ALTERAÇÕES – ITEM 01

Onde-se-lê:

Dimensões: Formato fechado A4 (21 cm x 29,7 cm)

Capa e contracapa dura: Papel couchê fosco branco 170g/m² + papelão pinho (para acoplamento), Cores 4/0; Laminação fosca 1/0; Encadernação Wire-ô Branco (preferencial) ou Preto; Aplicação de verniz localizado na foto da capa (opcional).

Folha de guarda (colada da contracapa – tabela CCEs): Papel couchê fosco branco 170g/m², Cores 4/0.

Miolo: Couchê fosco 150g/m2, Cores 4/4.

Leia-se:

Dimensões: Formato fechado A4 (21 cm x 29,7 cm)

Capa e contracapa dura: Papel couchê fosco branco 170g/m² + papelão pinho (para acoplamento), Cores 4/0; Laminação fosca 1/0; Encadernação Wire-ô Branco (preferencial) ou Preto; Aplicação de verniz localizado na foto da capa (opcional).

Folha de guarda (colada da contracapa – tabela CCEs):Papel couchê fosco branco 170g/m², Cores 4/0.

Miolo: Couchê fosco 150g/m2, Cores 4/4.

Nº de páginas do referido manual é de 216

3. NOVO PRAZO PARA RECEBIMENTO E ABERTURA DAS PROPOSTAS.

Local da realização: www.redeempresas.com.br;

Término do prazo para envio de propostas: 03 de setembro de 2025 às 10:50h;

Início da sessão de disputa de preço: 03 de setembro de 2025 às 11:00h.

Será sempre considerado o horário de Brasília.

Rio Branco-AC, 26 de agosto de 2025.

