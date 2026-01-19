Mulher é ferida com gargalo de garrafa dentro de casa no bairro Chico Mendes

Jéssica Raiani Silva de Lima, de 29 anos, foi ferida com o gargalo de uma garrafa na noite deste domingo (18), dentro da própria residência, localizada na Rua Tião Natureza, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.

Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, Jéssica consumia bebida alcoólica na companhia de uma amiga, identificada como Neide, e de um homem, quando uma discussão teve início entre as mulheres. Durante o desentendimento, Neide quebrou uma garrafa e atingiu a vítima no braço direito.

O golpe provocou o rompimento de uma veia e de uma artéria, causando sangramento intenso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, Jéssica foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve na residência, colheu informações e prendeu a suspeita em flagrante. Neide foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficará à disposição da Justiça para os procedimentos legais.

Relacionado

Comentários