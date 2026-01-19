Geral
Mulher é ferida com gargalo de garrafa dentro de casa no bairro Chico Mendes
Jéssica Raiani Silva de Lima, de 29 anos, foi ferida com o gargalo de uma garrafa na noite deste domingo (18), dentro da própria residência, localizada na Rua Tião Natureza, no bairro Chico Mendes, em Rio Branco.
Segundo informações repassadas pela Polícia Militar, Jéssica consumia bebida alcoólica na companhia de uma amiga, identificada como Neide, e de um homem, quando uma discussão teve início entre as mulheres. Durante o desentendimento, Neide quebrou uma garrafa e atingiu a vítima no braço direito.
O golpe provocou o rompimento de uma veia e de uma artéria, causando sangramento intenso. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte básico prestou os primeiros socorros no local. Em seguida, Jéssica foi encaminhada ao Pronto-Socorro de Rio Branco, onde deu entrada em estado de saúde estável.
A Polícia Militar esteve na residência, colheu informações e prendeu a suspeita em flagrante. Neide foi conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde ficará à disposição da Justiça para os procedimentos legais.
Prefeito Jerry Correia inicia semana com reunião de planejamento educacional para 2026
Na manhã desta segunda-feira(19), o prefeito Jerry Correia iniciou a semana de trabalho na Secretaria Municipal de Educação, participando de uma reunião estratégica de alinhamento e planejamento das ações para o ano de 2026.
O encontro contou com a presença da secretária municipal de Educação, Vanderléia, e da coordenadora de Ensino, Márcia. Durante a reunião, foram discutidas metas, prioridades e estratégias voltadas ao fortalecimento da educação no município, com foco na melhoria da qualidade do ensino e no planejamento antecipado das políticas educacionais.
O prefeito destacou a importância do diálogo constante entre a gestão municipal e a equipe da Educação, ressaltando que o planejamento é fundamental para garantir avanços concretos e duradouros. “Investir tempo em planejamento é investir no futuro das nossas crianças e jovens”, afirmou.
A Prefeitura de Assis Brasil segue empenhada em construir, de forma integrada, ações que assegurem uma educação pública cada vez mais eficiente e inclusiva, reafirmando o compromisso da gestão com o desenvolvimento do município.
Jovem é agredida com tijolo durante confraternização no bairro Esperança, em Rio Branco
Maria Geiciane Almeida, de 20 anos, foi agredida com um tijolo na noite deste domingo (18), durante uma confraternização realizada na Rua Esmeralda, no bairro Esperança, em Rio Branco.
De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima participava de uma bebedeira com amigos quando se envolveu em uma discussão com uma amiga. Em meio ao desentendimento, a agressora teria se exaltado, apanhado um tijolo e atingido Maria Geiciane na região da cabeça. Após o ataque, a suspeita fugiu do local.
Mesmo ferida, a jovem conseguiu caminhar até a frente de uma residência próxima, onde pediu ajuda a moradores.
O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dela é considerado estável.
Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região, mas a agressora não foi localizada.
O caso será apurado pela Polícia Civil.
Boliviano é preso em Cobija com R$ 20 mil em espécie após ser flagrado dormindo em carro de placa brasileira
Homem foi encontrado dormindo em veículo de placa brasileira estacionado irregularmente em Cobija; polícia suspeita de embriaguez e investiga procedência do dinheiro
Um motorista boliviano foi preso no centro comercial de Cobija (Zonfra), capital do Departamento de Pando (Bolívia), após ser encontrado dormindo dentro de um veículo de placa brasileira estacionado em local proibido.
Durante a abordagem da polícia de trânsito local, foram apreendidos o carro, mais de 36 mil bolivianos em espécie (cerca de R$ 20 mil) e o condutor, que não conseguiu justificar a origem do dinheiro e apresentava sinais de embriaguez.
Detalhes da ocorrência:
-
Local: Zona franca (“Zonfra”) de Cobija, área comercial na fronteira com Brasiléia (Acre);
-
Apreensões: Veículo com placa brasileira e 36.000 bolivianos em notas;
-
Situação do detido: Preso na Unidade Operacional de Trânsito de Cobija, à disposição do Ministério Público boliviano;
-
Crimes investigados: Condução perigosa (embriaguez ao volante) e origem não esclarecida do dinheiro (suspeita de crime financeiro).
Cobija é uma cidade-gêmea de Brasiléia (AC) e recebe fluxo intenso de veículos e comerciantes brasileiros. A presença de carros com placa do Brasil é comum, mas a grande quantia em espéciechamou atenção das autoridades.
Acompanhamento legal:
A Procuradoria Pública de Pando acompanha o caso, que pode evoluir para investigação de lavagem de dinheiro ou contrabando, crimes com penas severas na legislação boliviana.
O motorista deve ser submetido a exame de alcoolemia e prestar depoimento sobre a origem dos recursos. O consulado brasileiro em Cobija já foi acionado para verificar a situação do veículo e oferecer assistência, caso o detido tenha dupla nacionalidade.
A apreensão de valor tão elevado em espécie em uma região fronteiriça conhecida pelo intenso comércio informal e fluxo de mercadorias levanta suspeitas sobre atividades ilícitas transnacionais, como contrabando ou evasão de divisas.
