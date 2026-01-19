Jovem é agredida com tijolo durante confraternização no bairro Esperança, em Rio Branco

Maria Geiciane Almeida, de 20 anos, foi agredida com um tijolo na noite deste domingo (18), durante uma confraternização realizada na Rua Esmeralda, no bairro Esperança, em Rio Branco.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima participava de uma bebedeira com amigos quando se envolveu em uma discussão com uma amiga. Em meio ao desentendimento, a agressora teria se exaltado, apanhado um tijolo e atingido Maria Geiciane na região da cabeça. Após o ataque, a suspeita fugiu do local.

Mesmo ferida, a jovem conseguiu caminhar até a frente de uma residência próxima, onde pediu ajuda a moradores.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado realizou os primeiros atendimentos no local. Em seguida, a vítima foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral. Segundo a equipe médica, o estado de saúde dela é considerado estável.

Policiais militares do 1º Batalhão estiveram no local, colheram informações e realizaram buscas na região, mas a agressora não foi localizada.

O caso será apurado pela Polícia Civil.

