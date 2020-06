Membros de três famílias poderão responder criminalmente por abandono de idosos a partir de investigações do Ministério Público do Estado do Acre (MPAC). O órgão identificou que três senhores de idade avançada, todos com coronavírus, foram largados doentes em unidades de saúde de Rio Branco.

Um deles, com 70 anos de idade, teve alta e chegou a ficar duas semanas no Instituto de Traumatologia e Ortopedia do Acre (Into) à espera dos filhos. Ele acabou sendo transferido, nos últimos dias, para o Lar Vicentino.

Outros dois foram abandonados pela família na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Familiares mais distantes foram procurados pela assistência social do hospital para socorrer os idosos e darem informações sobre os parentes próximos.

As investigações para identificar as famílias e os motivos que levaram ao abandono ainda estão em andamento pelo MPAC. A pena para quem abandona idoso é de seis meses a três anos de prisão. Se houver lesão corporal grave como consequência do abandono, a pena pode chegar a cinco anos.

